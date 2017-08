Alors que l’avenir commun de McLaren et Honda est toujours au centre des discussions, l’équipe anglaise semble avoir entamé des discussions avec Renault en vue d’un possible partenariat dès 2018. Toutefois, une telle solution semble peu probable.

"La situation est telle que nous avons des contrats sur plusieurs années avec Red Bull et Toro Rosso" explique Cyril Abiteboul. "Donc honnêtement, nous sommes ouverts à toute discussion et je peux confirmer qu’il y en a eu avec McLaren mais il y a une restriction actuellement sur le nombre d’équipes que peut motoriser un constructeur".

"De plus, je ne pense pas qu’il serait raisonnable de croire que nous pourrions fournir plus de trois équipes sans dégrader la qualité du service que nous leur proposons. Nous avons eu des discussions et nous en avons encore mais nous avons une haute estime de notre partenariat avec Red Bull et nous souhaiterions qu’il se poursuive jusqu’en 2020, mais qui sait ?"

Dans la position de fournisseur côté moteur, Renault est en pleine réflexion sur son choix de pilote pour l’an prochain. Nico Hulkenberg sera toujours en jaune et noir mais l’identité de son équipier n’est pas encore connue, alors que Robert Kubica a fait des essais et qu’il a annoncé qu’il était prêt à revenir en F1.

"Nous avions dit que nous aurions une approche méthodique et analytique concernant Robert. Ce n’était pas un exercice médiatique, c’est quelque chose dont nous parlons très sérieusement et nous laissons les émotions de côté. Nous n’avons pas encore toutes les réponses que nous voudrions suite à ces essais et la F1 est très restrictive de ce côté-là. Dans un monde idéal, nous voudrions faire plus d’essais pour voir s’il peut piloter et à quel niveau il serait. Nous verrons si c’est possible".

Plus que ses capacités de pilotage, c’est aussi son manque d’expérience récente dans des conditions de course qui soulève des questions : "Des essais isolés avec une voiture, sans pluie et sans l’action d’un premier tour, ça doit être pris en compte dans la décision d’aller plus loin ou non".

"Je ne veux pas plus en parler et créer de la spéculation et je ne veux pas que l’équipe ait des obligations uniquement à cause de l’intérêt porté à ces essais et de l’envie de voir Robert revenir. Nous aimerions tous qu’il revienne mais il faut que cela ait du sens".

"Le marché des transferts a commencé à bouger avec les différentes annonces de Ferrari et McLaren cette semaine et je m’attends à ce qu’il y en ait d’autres. Nous ne resterons pas à attendre de notre côté, il faut que ça suive le timing des pilotes".