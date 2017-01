Le nouveau manager de la Formule 1, Ross Brawn a de nombreurses idées pour le sport et il avait évoqué ces derniers jours le souhaite de mettre en place un schéma qui permettrait automatiquement à certains champions d’avoir une place en Formule 1.

"Ce que je voudrais voir c’est une progression des talents, purement au mérite, jusqu’à la Formule 1. On pourrait imaginer un système qui permet à celui qui gagne en GP2 d’avoir une place disponible pendant un ou deux ans dans certaines équipes qui le souhaitent," disait-il cette semaine.

L’ancien ingénieur s’en explique un peu plus et révèle une partie des plans envisagés, qui vont encore plus loin.

"Il ne faut pas oublier que nous avons malheureusement en héritage le fait que les plus petites équipes, et parfois les moyennes, ont besoin de pilotes avec de l’argent pour équilibrer leurs comptes. La situation idéale ? Ce serait que ces équipes puissent participer à la progression des jeunes talents vers les sommets de la Formule 1."

"Nous pourrions donc concevoir un système qui serait obligatoire, qui forcerait les jeunes pilotes à passer par ces équipes avant d’aller plus haut."

"Nous imaginons un scénario où nous aurions la Formule 3, la Formule 2 (le GP2 rebaptisé) et le Formule 1. Et pour arriver à la F1, il faudrait être dans le top de la F3 puis de la F2. Nous n’écartons pas les autres disciplines pour accéder à la F1 mais ces courses pourraient se produire en même temps que la F1, en lever de rideau des Grands Prix."

"Le dimanche matin on pourrait avoir une course de F3 et une course de F2. Ainsi les fans apprendraient à connaitre ces jeunes pilotes, à parler avec eux, à les voir se développer et à arriver, peut-être, en Formule 1. Ce serait une façon merveilleuse d’accroitre le spectacle offert lors d’un week-end, tout en aidant les jeunes pilotes à arriver, au mérite, en Formule 1."