Le directeur de la technologie de Renault F1, Bob Bell, nous explique comment le développement se répartit entre 2017 et 2018 alors que la R.S.17 s’apprête à effectuer en Italie sa treizième course de l’année.

Comment se présente Monza ?

Monza est un circuit rapide à faibles appuis, avec les plus bas niveaux aérodynamiques de la saison. Nous nous y rendons raisonnablement confiants après avoir montré que nous pouvions être compétitifs à Spa, une piste typée ‘moteur’. Nous avons quelques nouveaux peaufinages aérodynamiques avec un package optimisé et des réglages d’ailerons adaptés aux besoins : peu d’appuis et une traînée moindre.

Comment résumeriez-vous les performances récentes ?

Nous pouvons nous féliciter des progrès accomplis en Grande-Bretagne, en Hongrie et à Spa. Je pense que cela est de bon augure pour la suite. Il ne reste plus beaucoup de surprises sur les tracés où nous irons et nous pouvons poursuivre notre développement jusqu’en fin d’année. Nous devons juste mener nos deux pilotes dans les points.

Avez-vous découvert le souci sur la boîte de vitesses de Jolyon ?

Tout indique qu’il s’agit d’un problème ponctuel et non endémique. Nous le résoudrons pour Monza, tout en nous assurant que cela ne se reproduira plus. La fiabilité reste une priorité et nous devons veiller à ce que Monza soit un week-end sans tracas. Le rythme est celui que nous espérions à ce stade de la saison mais la fiabilité doit encore progresser,

C’était décevant pour Jolyon. Son rythme en début de week-end lui procure toutefois un énorme regain de confiance. Sans cela, je suis convaincu qu’il se serait qualifié septième ou huitième sur la grille.

Nous nous rapprochons de la dernière ligne droite, qu’y a-t-il à dire sur le développement ?

Nous travaillons déjà sur la voiture de 2018, mais certains éléments développés en soufflerie pourront être utilisés sur la R.S.17. Nous poursuivons le développement de cette dernière. Nous avons les moyens de faire du beau travail en équilibrant le développement de la voiture pour 2018 et les transferts de concepts sur celle de 2017. L’usine d’Enstone est donc bien occupée !