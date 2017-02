Avec des voitures et des pneus plus larges cette année, les mécaniciens devront repenser leurs méthodes de travail pour gagner de précieux dixièmes dans les stands ! C’est une des conséquences, jusqu’ici peu soulignée, du nouveau règlement. Le chef d’équipe de Toro Rosso, Graham Watson, nous explique comment l’écurie italienne s’est préparée à cette petite révolution…

« Les axes de roues plus grandes et les pièces d’assemblage des pneus sont trois ou quatre kilos plus lourds par rapport à 2016. Cela ne semble pas beaucoup, mais à part le poids, c’est le volume des pneus en particulier qui pose des difficultés pour les prendre et les mettre sur la voiture. L’ensemble est plus large, donc il y a bien plus d’inertie qui entre en compte pour installer les pneus, et il est bien plus difficile de les aligner avec l’essieu. Nous avons identifié que ce serait donc plus difficile de faire des arrêts en moins de deux secondes. Nous avions besoin de nous entraîner durement, et donc nous avons construit une salle de sport dans nos installations à Faenza. La salle est ouverte à tout le monde dans l’usine, mais son objectif principal, c’est d’entraîner les mécaniciens pour les arrêts aux stands. »

« Nous avons déjà travaillé avec les docteurs de Formula Medicine sur les courses, mais maintenant, nous avons étendu cette relation à l’usine, et l’un de leurs entraîneurs est arrivé à Faenza, pour trois jours par semaine. Il a mis en place un programme sur lequel nous travaillons depuis le début de l’année, et il pousse en effet les gars très fort ! Par exemple, pour les gars qui travaillent sur les roues arrière, nous avons beaucoup insisté sur le développement des parties supérieures du corps, et sur leur force. Même les mécaniciens qui travaillent sur les pistolets à roue ont besoin d’avoir de la force dans les bras, puisque nous avons fait évoluer notre équipement, dont nos pistolets à roue, et ils utilisent bien plus d’électronique. Le design de la voiture en lui-même peut aussi affecter le temps d’arrêts aux stands. Nous avons travaillé étroitement avec les designers, et la STR12 est désormais bien mieux adaptée pour les arrêts aux stands. »

« Tous les gars ont abordé ce programme avec détermination et dévouement, donc espérons que cela se voit sur la piste. Quand ils ont signé avec nous pour faire ce travail de mécaniciens, il n’y avait pas de clause disant qu’il faudrait être un athlète. Mais tout cela est arrivé depuis que les ravitaillements en essence ont disparu. Nous nous sommes largement concentrés sur leur forme physique, parce que comment pouvez-vous faire votre travail si vous êtes enrobé et si vous ne pouvez pas vous pencher ? Il s’agit d’auto-discipline, il s’agit de contrôler ce que vous mangez et buvez. Ce n’est pas seulement pour les arrêts aux stands que l’entraînement physique leur est utile. Dans leurs vies personnelles, étant donné le nombre de voyages qu’ils font, il est bon d’être en forme, d’être fort et en bonne santé. Nous avons déjà commencé à trouver quelques gains de ce côté. »

« Nous avons passé les deux dernières années à régénérer l’équipe, à recruter bien plus de jeunes gens et nous commençons à en voir les fruits. Nous sommes beaucoup plus Italiens sur le côté opérationnel, et nous l’avons fait pour une raison, puisqu’il est très difficile de retenir du personnel qui vient d’autres pays. Des jeunes gens assidus rendent l’équipe plus forte. »