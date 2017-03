La FIA a confirmé qu’elle évaluerait la place du DRS dans le nouveau règlement après le Grand Prix de Chine, théâtre de la deuxième manche du championnat. La Formule 1 fait la part belle aux effets aérodynamiques et la traînée provoquée par les nouvelles monoplaces pourrait réduire l’impact du système qui favorise les dépassements.

Consciente de ce potentiel changement, la FIA veut revoir l’utilité de cet artifice mais ne veut pas non plus se précipiter. C’est pour cela que ses effets seront étudiés à la fois à Melbourne, où son rôle n’est pas prépondérant, mais surtout en Chine, où il a toujours provoqué un nombre très élevé de dépassements.

« Nous devons étudier les dépassements car ces voitures sont fondamentalement différentes sur le plan aérodynamique » explique Aldo Costa, directeur de l’ingénierie chez Mercedes. « Les progrès dans les dépassements n’ont pas été étudiés et nous devons voir ce qu’il en sera. »

« L’effet du DRS sera certainement réduit donc la FIA devra, si c’est le cas, allonger ses zones d’efficacité afin qu’il soit plus efficace. Nous devons découvrir tous ensemble, petit à petit, ce qu’il en est au niveau du spectacle et de la compétition ».

Costa tient à dire tout le bien qu’il pense des nouvelles monoplaces, en dépit du fait que personne ne sait ce qu’elles donneront lorsqu’elles seront directement opposées les unes aux autres.

« Elles sont fantastiques du point de vue du développement aérodynamique, elles sont nettement plus performantes et seront bien plus rapides. Elles sont plus jolies et surtout plus agressives, plus modernes. Nous devrons maintenant apprendre ce qu’il en est en termes de compétition » conclut-il.