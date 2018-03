A partir de demain mercredi, trois jours d’essais de F2 vont se tenir sur le circuit de Sakhir, à Bahreïn, là-même où se déroulera le premier week-end de compétition dans un peu plus de deux semaines. Comme d’habitude, les séances du matin commenceront à 9 heures et dureront jusqu’à 12h, tandis que celles de l’après-midi auront lieu de 14 heures à 17 heures.

Ce sera l’occasion de voir si Lando Norris peut continuer sur sa belle lancée de débutant, lui qui a déjà obtenu de nombreux meilleurs chronos sur les quelques jours d’essais qui se sont déjà déroulés en France.

Par rapport aux derniers essais sur le circuit du Castellet, on note un seul changement de pilote : c’est le retour de Nicholas Latifi chez DAMS aux côtés d’Alexander Albon. Au Paul Ricard, Rowland et Ticktum avaient pris sa place.

Pirelli a mis à la disposition des équipes les pneus mediums et les pneus tendres. Chaque pilote recevra six trains de pneus mediums et deux trains de pneus tendres pour le total des trois jours d’essais

Voici la liste des équipes et pilotes présents :

RUSSIAN TIME 1. Artem Markelov 2. Tadasuke Makino

PERTAMINA PREMA Theodore Racing 3. Sean Gelael 4. Nyck De Vries

DAMS 5. Alexander Albon 6. Nicholas Latifi

ART Grand Prix 7. Jack Aitken 8. George Russell

MP Motorsport 9. Roberto Merhi 10. Ralph Boschung

BWT Arden 11. Maximilian Günther 12. Nirei Fukuzumi

Campos Vexatec Racing 14. Luca Ghiotto 15. Roy Nissany

Trident 16. Arjun Maini 17. Santino Ferrucci

Carlin 18. Sergio Sette Camara 19. Lando Norris

Charouz Racing System 20. Louis Delétraz 21. Antonio Fuoco