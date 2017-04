Il ne doit plus y avoir de craintes pour les dépassements en Formule 1, avec ces nouvelles monoplaces.

C’est ce que pense Niki Lauda après ces trois premières courses de la saison, les premières avec des voitures plus performantes, plus larges et plus appuyées au sol par l’aérodynamique. Des caractéristiques qui faisaient craindre pour le spectacle en piste.

"J’entends encore des critiques. Mais les gens sont fous ! Ces voitures sont de vraies Formule 1 de compétition. Des machines de guerre. Et les pilotes ont pu se dépasser en Chine et à Bahreïn. De vrais et beaux dépassements. Que demander de plus ? Plus de dépassements encore ? Ceux qui ne font que compter le nombre brut sont stupides."

L’avis du directeur non exécutif de Mercedes a été partagé à Sotchi par le directeur adjoint de Force India, Bob Fernley.

"Les dépassements sont peut-être moins nombreux mais ils sont plus inattendus et beaucoup moins dépendants du DRS. C’est excitant."

"Moi aussi j’étais inquiet avant cette saison mais toutes les peurs ont maintenant disparues. Le spectacle est bien meilleur que je ne l’attendais."