Le Conseil Mondial de la FIA a statué sur les dernières règles en vigueur, apportant des points de précision attendus depuis quelques semaines au sujet des départs en condition humide.

Jusqu’à présent, si la piste était trop humide, les départs avaient lieu derrière une voiture de sécurité, qui s’effaçait au moment opportun selon la direction de course. Désormais, les voitures suivront toujours la voiture de sécurité, mais le premier tour sera un tour de formation supplémentaire et ne comptera pas dans la distance totale de course.

Tout pilote qui sera retardé pour une raison ou une autre sera autorisé à dépasser les voitures dans le but de restaurer l’ordre de départ originel, ou l’ordre du départ à la sortie des stands au commencement du tour de formation. Si le pilote est incapable de dépasser suffisamment vite les voitures, il partira de la ligne des stands.

De plus, les pilotes devant partir de la ligne des stands pourront choisir : ou circuler derrière la voiture de sécurité pour avoir un ressenti sur les conditions de piste, ou rester dans les stands pour économiser un peu d’essence. L’heure de la course venue, il leur faudra partir de la fin de la ligne des stands.

Tout pilote qui rentrera aux stands durant la période initiale de sortie de la voiture de sécurité devra partir des stands. Les autres pilotes ne seront pas autorisés à suivre la voiture de sécurité aux stands et ne pourront chausser des pneus frais pour le départ. S’ils le font, ils auront une pénalité de 10 secondes (sous forme de stop-and-go).

Une fois que la direction de course aura jugé que les conditions se sont améliorées, la voiture de sécurité rentrera aux stands. Les voitures prendront place sur la grille, mais si les conditions ne s’améliorent pas, alors la direction de course peut toujours opter pour rappeler les voitures aux stands.

Puisque la course n’aura pas démarré officiellement à ce moment, cette période ne comptera pas pour une suspension de course. Mais dans ces circonstances, il n’y aura pas de deuxième tentative pour aligner les voitures sur la grille. Alors, il n’y aura plus de départ arrêté prévu, mais un départ derrière la voiture de sécurité.