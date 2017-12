Charouz sera une des nouvelles équipes en F2 l’an prochain, et l’équipe a déjà trouvé son duo de pilotes pour 2018. L’équipe tchèque qui a gagné le titre en Formule V8 3.5 cette saison a choisi deux pilotes qui ont déjà un an d’expérience dans la catégorie : il s’agit d’Antonio Fuoco (qui arrive de PREMA) et de Louis Delétraz (qui a connu deux équipes en 2017, Racing Engineering et Rapax).

Les deux pilotes porteront le logo de la Ferrari Driver Academy sur leur voiture, et le chef de l’équipe basée à Prague, Antonin Charouz, est content d’avoir pu signer ces deux pilotes en étroite collaboration avec la marque au cheval cabré : "Je suis ravi d’accueilli Louis et Antonio dans notre équipe et je suis enthousiaste à l’idée de travailler avec la Ferrari Driver Academy pour ce qui sera notre première saison en F2."

"Les deux pilotes ont impressionné pendant leur première saison de F2 et ils ont clairement appris beaucoup tandis que l’année avançait", poursuit Antonin Charouz. "Je suis confiant sur le fait qu’ils pourront utiliser cette expérience à bon escient en 2018 pour se battre à l’avant de ce qui est traditionnellement un peloton de F2 très compétitif."

Louis Delétraz n’est pas inquiet quant au fait d’avoir signé dans une nouvelle équipe dans la catégorie, au contraire, il connaît les succès passés de Charouz : "Je suis vraiment content de rejoindre Charouz car ils ont été rapides et ont gagné des courses dans tous les championnats dans lesquels ils ont participé par le passé. C’est un projet très excitant et je pense qu’on peut faire de grandes choses l’an prochain. C’est clairement mon objectif de faire une saison très forte."

Le Suisse évoque ensuite son nouvel équipier, Antonio Fuoco, qu’il connait déjà depuis quelques années : "Je suis impatient de travailler avec lui. C’est important d’avoir un coéquipier qui est fort pour aider l’équipe à avancer, et je pense que notre duo de pilotes est très bon. Je suis impatient d’en faire partie."

Antonio Fuoco est plus bref : "Je suis très heureux de rejoindre Charouz et d’avoir un nouveau défi en F2. L’équipe a une bonne expérience en sport auto après avoir gagné le titre en World Series cette année et tout le monde pousse fort pour tout réaliser parfaitement. Si cela arrive, je sais que nous pourrons faire une grande saison avec Charouz."