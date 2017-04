Nous n’avons même pas commencé la 4e des 20 courses de l’année que Stoffel Vandoorne et McLaren Honda inaugurent déjà le bal des pénalités liées au moteur !

Le Belge a souffert d’un nouveau problème, dû au MGU-K, lors des essais libres 1, ce matin à Sotchi.

Etant donné le manque de temps pour changer juste cette pièce, avant les Libres 2, Honda a décidé de changer le moteur en entier. Ce qui va résulter en 15 places de pénalité avec un 5e MGU-H et un 5e turbo, au delà du quota de 4... pour toute la saison !

A noter que la situation n’est pas très confortable chez Ferrari non plus puisque les deux pilotes utilisent de nouveaux turbos depuis ce matin. Sebastian Vettel et Kimi Raikkonen en sont déjà à 3 turbos chacun (4 maximum avant pénalité) et il reste 17 courses à faire.

Ferrari a un vrai souci du côté de la fiabilité du turbo puisque Romain Grosjean a lui aussi dû monter un 3e turbo avant le début de ce week-end.

Carlos Sainz est aussi menacé à court terme, sa Toro Rosso utilisant en Russie un 3e MGU-H de Renault.