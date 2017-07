Ancien copilote de rallye et team manager de Ferrari en 1976 et 1977 (mais aussi directeur de Super Aguri et de HRT plus récemment), Daniele Audetto fait partie des passionnés de F1 qui ont été déconcertés par l’annonce de la FIA – imposer le Halo dès la saison prochaine.

Bien sûr, la FIA s’est justifiée en mettant en avant l’impératif de sécurité, mais Daniele Audetto pense justement que le « risque » fait partie de l’ADN de la compétition.

« De mon temps, c’était un grand honneur et en même temps un grand risque de piloter en F1. J’ai perdu quelques amis, mais la réalité, c’est qu’un pilote de F1 doit accepter le risque » témoigne l’homme de 74 ans.

« Donc beaucoup de circuits sont maintenant installés dans le désert, où il est presque totalement impossible d’avoir un accident. C’est comme conduire dans un simulateur, avec des pilotes contrôlés à distances depuis les stands. »

« Il y a beaucoup trop de technologie et de sécurité. Et avec cette sécurité exacerbée, ce risque zéro, la F1 a, selon moi, perdu son essence. »

« La F1 est aussi moins attractive pour les spectateurs. Ce n’est pas bien de le dire, mais les gens veulent parfois des accidents, comme ils veulent voir des batailles sur la piste ».