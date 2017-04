Après un Grand Prix d’Australie un peu terne au niveau du nombre de dépassements, les acteurs et observateurs espèrent une course bien plus animée à Shanghai, où les luttes en piste sont traditionnellement nombreuses.

« Melbourne a toujours été une course où les dépassements sont compliqués. C’est à peine mieux que Monaco » a justifié Niki Lauda. Toutefois, il est bon de noter que le Grand Prix d’Australie avait vu 37 dépassements en 2016, contre 5 seulement cette année.

Une statistique que ne semble pas connaître Max Verstappen qui déclare lui que « les dépassements sont toujours difficiles en Australie. Cela devrait être bien meilleur en Chine avec les longues lignes droites ».

Valtteri Bottas est de l’avis de son rival et le justifie en s’appuyant sur les dimensions des nouvelles monoplaces et des nouveaux pneus, qui les rendent nettement plus massives.

« Les voitures plus larges créent un trou d’air plus gros donc si la ligne droite est assez longue, cela devrait être plus simple pour nous de nous rapprocher avant le point de freinage » anticipe le Finlandais.

Le directeur de course, Charlie Whiting, comprend les inquiétudes de chacun mais refuse que la FIA prenne une décision sur un coup de tête et veut que les éventuels aménagements qui seront apportés au règlement le soient sur la base de plus qu’une seule course.

« Nous n’avons qu’une course derrière nous, Melbourne est toujours problématique au niveau des dépassements et il n’était pas possible d’y allonger les zones de DRS. A Shanghai et Bahreïn, les lignes droites sont plus longues, donc si nous avons des problèmes sur ces circuits, nous envisagerons d’allonger ces zones ».