Pour sa première saison au sein du Toyota Gazoo Racing, Ott Tänak a rapidement pris confiance au volant de la Yaris WRC de l’équipe. Depuis, il a remporté plus de spéciales que quiconque et l’Estonien espère bien traduire cette vitesse en victoires au plus vite.

Avec 18 scratches en poche contre 12 pour Sébastien Ogier, Ott Tänak estime pouvoir faire mieux que sa troisième place obtenue l’an dernier avec une Ford Fiesta. Un sentiment renforcé par ses derniers essais en Italie.

« Je suis confiant après nos essais en Sardaigne », a-t-il confié. « Les routes ont séchées durant les tests et la surface peut être aussi cassante qu’en Argentine. Je crois que nous avons eu les conditions parfaites pour préparer ce rallye. Je suis assez content des améliorations apportées à la voiture. Maintenant, j’ai hâte de voir où nous nous situons par rapport aux autres. »

Néanmoins, Ott Tänak ne sous-estime pas les défis proposés par les routes sud-américaines. L’an dernier, la première matinée s’était avérée brutale en brisant les espoirs de nombreux favoris. Cette fois encore, les routes autour de Santa Rosa de Calamuchita formeront la première boucle et l’Estonien sait à quoi s’attendre.

« Le Rallye d’Argentine a toujours été une épreuve difficile. Il y a de belles spéciales fluides et rapides ainsi que des routes assez techniques. On a un peu de tout en un seul week-end. Et comme les routes peuvent être très cassantes, c’est vraiment éprouvant pour les voitures. »