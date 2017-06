En dépit d’une piste plus sale qu’à l’accoutumée, qui engendra une forte évolution des conditions au fil de la journée, les meilleurs chronos établis hier en EL2 sont d’ores et déjà très proches de la pole position de l’an passé.

Dès les EL1 matinaux, on observe d’ailleurs une amélioration des références de 2016 de l’ordre d’une seconde, à conditions et horaires équivalents. Cet écart s’étend ensuite à 1’’3 en EL2. Les trois mélanges nominés (tendres, super-tendres et ultra-tendres) ont été utilisés, les pilotes parvenant à en extraire le potentiel tant sur les courts que les longs relais, avec différentes charges de carburant.

Après un début de journée frais et couvert, marqué par quelques gouttes de pluie, le revêtement est ensuite resté totalement sec et les températures ambiantes ont atteint jusqu’à 26°C. Cette météo clémente est maintenant amenée à perdurer pendant l’intégralité du week-end.

"Les essais libres de ce vendredi se sont déroulés selon nos prévisions, le pneumatique tendre se révélant très proche des super-tendres en terme de performance," indique Mario Isola, responsable de Pirelli F1.

"Cela peut ainsi en faire, d’après nos observations, une sérieuse alternative. Ces deux mélanges sont à tout juste une seconde des ultra-tendres, mais cet écart doit encore évoluer car la journée a débuté sur un asphalte plus poussiéreux que d’habitude."

"Ce circuit est par ailleurs réputé pour le graining des pneumatiques, mais nous n’en avons pas subi avec ces enveloppes 2017, à l’image de tous les tracés visités depuis le début de saison."