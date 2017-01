Le mot de Lamartine n’a jamais été aussi vrai que chez Mercedes en ce début d’année 2017. La retraite précipitée de Nico Rosberg a laissé un grand vide dans l’écurie allemande. Valtteri Bottas aura la lourde tâche de remplacer un champion du monde allemand dans une écurie allemande.

Le Finlandais a de sérieux atouts qui ont séduit Mercedes : il est solide, rapide, jouit d’une expérience de quatre saisons, a signé neuf podiums, un meilleur tour et une première ligne… Bref, Valtteri Bottas est un pilote sérieux sur qui l’on peut compter pour signer des podiums.

Mais est-il pour autant un top-pilote, digne d’une écurie triple championne du monde ? La question est posée. Pour Toto Wolff, elle semble déjà réglée. C’est ce que l’on constate si l’on se replonge dans les déclarations du directeur de l’écurie ces trois dernières années.

Le 9 octobre 2016, une fois le titre constructeurs verrouillé, Toto Wolff se félicitait ainsi d’avoir avec Nico Rosberg et Lewis Hamilton « deux pilotes géniaux ». Et de surenchérir : « Non seulement ce sont les meilleurs du monde mais ils se poussent à être meilleurs. Si l’un est dans une mauvaise journée, il est poussé par l’autre qui agit comme un marqueur pour lui. C’est une situation qui marche très bien depuis quelques années, je suis très heureux. »

Le 6 février 2014, peu après les premiers essais hivernaux à Jerez, avant même que Mercedes ne commence à collecter les trophées, Toto Wolff assurait que son duo de pilotes était « le meilleur de tous ». « Bien sûr, Raikkonen et Alonso sont deux pilotes très forts mais je n’échangerai Rosberg et Hamilton pour rien au monde » ajoutait-il.

Depuis l’arrivée de Valtteri Bottas, Toto Wolff a visiblement changé de ton. Il n’est plus question de claironner à tout va que Mercedes a la meilleure paire possible. Quant à savoir si Valtteri Bottas est l’un des « deux meilleurs pilotes au monde », comme Nico Rosberg en son temps… Certes, Toto Wolff qualifie sa recrue finlandaise de « pilote exceptionnel » ayant « le niveau pour pousser Lewis dans ses retranchements comme le faisait Nico. »

Mais il tempère immédiatement son propos : « Peut-il battre le meilleur pilote actuel de la F1 ? Je ne sais pas ». Valtteri Bottas et Lewis Hamilton ne sont plus ainsi placés sur un pied d’égalité dans le cœur de Toto Wolff. Bien sûr, cela n’a rien de surprenant.

Mais faut-il pour autant que le directeur de Mercedes affiche ainsi son opinion en public ? Valtteri Bottas ne risque-t-il pas de se sentir plus encore comme une solution par défaut, voire un bouche-trou ? On sait en sus que le Finlandais ne s’est vu offrir qu’une seule année de contrat…

Toto Wolff n’en a probablement cure. Valtteri Bottas doit être immensément ravi de l’opportunité unique et inattendue qui lui est offerte. Conduire une voiture triple championne du monde – même en n’étant pas le plus estimé dans l’écurie – suffira certainement à son bonheur, du moins dans un premier temps.