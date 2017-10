Daniil Kvyat estime qu’il mérite des précisions quant à son licenciement et surtout quant à la situation chez Toro Rosso. Evincé au profit de Pierre Gasly, il a été rappelé pour pallier au départ de Carlos Sainz mais pourrait de nouveau être sacrifié en fin de saison pour laisser un test plus important à Brendon Hartley.

"Je ne pense pas que c’était fait pour que je sois heureux, mais ce n’était pas une si mauvaise chose si l’on voit la forme qu’avait l’équipe lors de ces courses, je n’étais pas déçu de les rater, car c’était plutôt mauvais au niveau des performances" déclare Kvyat, un peu revanchard.

"Mais on veut toujours courir, non ? Nous allons en discuter entre quatre murs et nous déciderons de quoi sera fait l’avenir. Je pense que je mérite d’avoir des clarifications et je les aurai toutes".

Daniil Kvyat possède un contrat à long terme avec Red Bull mais comme tout pilote de la filière autrichienne, sa place ne tient qu’au bon vouloir de ses dirigeants, plus qu’à son contrat. Le Russe en est conscient, compte tenu de la présence de deux concurrents directs pour son baquet.

"Je fais simplement mon travail, j’ai un contrat avec Red Bull pour deux saisons de plus je pense. Tant que j’ai ce contrat, je dois faire mon travail aussi bien que possible et s’il y a d’autres occasions, nous en discuterons ensemble et nous déciderons quelle est la meilleure chose à faire pour avancer".

Bien qu’il avoue que la décision de l’évincer est "sortie de nulle part, à cause d’une confusion globale", Daniil Kvyat refuse de commenter sur le traitement que lui infligent Red Bull et Toro Rosso, assurant qu’il ne pense qu’à son travail.

"Parler de cela ne m’aidera pas à me concentrer sur mon week-end. C’est tout ce qui compte, je veux mettre ces pensées sur la justice ou l’injustice de côté. J’ai mon travail, ma voiture, des motivations nouvelles et je veux les utiliser du mieux possible, afin d’optimiser mes performances. Je pense qu’il y avait un très bon potentiel qui n’a pas été utilisé cette année et je veux corriger cela".