Daniil Kvyat a décidé de tourner la page d’une saison 2016 compliquée, entre rétrogradation de Red Bull à Toro Rosso et comparaison peu flatteuse face à Carlos Sainz. Le Russe est prêt à reprendre sa marche en avant et l’a prouvé dimanche dernier à Melbourne en suivant le rythme de son équipier et en inscrivant les deux points de la neuvième place.

« Je suis heureux que cette saison soit enfin lancée, je suis très curieux » déclare-t-il au sujet des épreuves à venir. « Cela représente beaucoup de travail, je suis un pilote qui a déjà de l’expérience et l’équipe compte sur moi, c’est un bon sentiment. La nouvelle espèce de monoplaces est un nouvel animal, elles sont bien plus rapides. Elles réclament une vraie implication à leur volant, ce sont des avions de chasse ! »

Bien qu’il n’ait débuté en F1 qu’il y a trois ans, Daniil Kyvat a vu de nombreux changements en Formule 1, que ce soit sportivement ou commercialement, et comprend que la discipline est en pleine évolution.

« Beaucoup de choses se passent, Bernie est parti et nous avons de nouveaux propriétaires. Je ressens toutefois que tout tourne autour de la F1, ça n’a pas tant changé. J’ai seulement 22 ans mais j’ai déjà vu trois époques de la F1, c’est assez fou à réaliser mais ça me plait ».

« Ai-je changé de mentalité ? C’est difficile à dire, il y a beaucoup de choses que je ferais différemment si je débutais maintenant mais j’ai encore la possibilité de m’accomplir et de me dire que tout a été fait pour une raison. J’espère pouvoir me le dire dans quelques années ».

Il entame donc sa première saison complète aux côtés de Carlos Sainz, qui lui a donné du fil à retordre l’année dernière. Bien qu’il apprécie son équipier, Kvyat en fait son premier rival : « Nous sommes de très bons équipiers, mais il n’y a aucune place pour l’amitié. Nous nous connaissons si bien que les gens pourraient penser que nous sommes amis, mais ce n’est pas ça. Nous cohabitons toutefois très bien. Une fois le casque sur la tête, tout le monde veut être compétitif, c’est normal et c’est ce qui fait que nous sommes de bons équipiers, nous nous tirons vers le haut et apprenons à le faire sans nous causer de problèmes ».

En revanche, lorsqu’on lui demande ce qu’il pense de Max Verstappen, qui l’a remplacé chez Red Bull, Kvyat sourit et s’abstient : « Quoi ? Mon avis ? Rien à dire... Je ne suis pas sûr... »