Daniil Kvyat entame sa quatrième saison en Formule 1 mais à seulement 22 ans, le Russe a vécu les années 2000 en tant qu’enfant passionné de course automobile. De fait, ses souvenirs de F1 ne remontent pas très loin et ses héros sont contemporains.

« Mon héros est Michael Schumacher, définitivement » assure-t-il. « J’étais inspiré par sa voiture rouge qui tournait autour de ses rivaux et qui remportait tout. J’ai commencé à regarder la F1 en 2003 et ma première saison regardée en entier était 2004. La manière dont il dominait la discipline le faisait passer pour un dieu à mes yeux. Pour un enfant comme moi, c’était incroyable ».

« Quand j’étais un peu plus vieux et que je commençais à courir, je pense que c’est Robert Kubica qui sortait du lot, j’adorais le voir courir. Il a vraiment joué de malchance car il avait le potentiel pour être champion du monde. Je l’ai rencontré et c’est un gars fantastique. Je n’ai jamais eu l’occasion de lui parler après son accident, je pense que pour des raisons évidentes il est devenu plus distant de cet environnement et je le respecte. Si je le vois de nouveau, j’irai lui dire bonjour et lui parler ».

Du fait de son jeune âge, Kvyat est devenu fan de Formule 1 vers la fin de la période de domination de Schumacher et Ferrari et se rappelle très bien de son souvenir le plus ancien en tant que spectateur de la discipline.

« Je me rappelle avoir été à l’aéroport, nous partions très tôt, et une télé diffusait le Grand Prix d’Australie. Mon père n’avait jamais regardé et ne savait pas ce qu’était une F1, il ne s’y connaissait absolument pas en automobile. Je me suis scotché devant et je me suis dit que je voudrais regarder la course suivante, celle d’après, et ainsi de suite. Je lisais le programme télé juste pour savoir où était la course suivante et mon père me disait que ce n’était pas utile de regarder car Schumacher allait forcément gagner ».

Cette passion est ce qui l’a amené vers la compétition automobile, en commençant par le karting : « J’adorais la F1. Je n’avais pas encore roulé moi-même et j’ai vu par la suite une piste de karting sur le chemin de l’école, j’ai alors dit à mon père que je voulais y aller. Il est venu me chercher à l’école, m’y a emmené et j’ai compris que c’était ce que je voulais faire, il n’y avait alors plus aucune question sur mon avenir ».