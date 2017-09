Daniel Ricciardo était un peu déçu sur le podium de Singapour. Cette belle 2e place ne le satisfait pas totalement parce que, selon lui, sa Red Bull valait la victoire sur ce Grand Prix.

Mais la pluie et les incidents de course ont tout bousculé, au départ.

"Je n’ai pas réussi à remporter cette course. Nous pouvions le faire, sur le sec. Mais je n’ai pas réussi à retrouver le même rythme que nous avions lors des essais par rapport à Mercedes. Je suis donc un peu déçu d’avoir manqué la victoire mais je suis très heureux d’avoir signé un autre beau podium," commente-t-il.

Ricciardo admet avoir eu de la chance au départ.

"J’ai regardé le chaos devant moi et je pense que j’ai pour une fois eu de la chance : c’était probablement mieux que je rate un peu mon départ cette fois, sinon j’aurais été en plein dans l’accident ! Malheureusement cela a permis à Lewis de me passer et on connait la suite."

"Je ne sais pas qui est fautif sur ce départ mais il semblerait qu’ils ont tous les trois essayé d’avoir la même position en piste. Ils étaient trop proches et ça a touché."