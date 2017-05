Depuis le dernier titre mondial de Sebastian Vettel, Red Bull est attendue année après année pour un retour au meilleur niveau. Non pas que le bilan ait réellement été mauvais depuis quatre ans,

Quelques difficultés au niveau du moteur en 2014, mais tout de même trois victoires pour Daniel Ricciardo, une saison 2015 loin de Mercedes et Ferrari et une année 2016 où Red Bull a remporté deux victoires, une avec chacun de ses pilotes.

Toutefois, sans que ce bilan ne soit catastrophique, Red Bull n’est pas en mesure de faire mieux que l’outsider de la meilleure équipe du moment et a échoué durant ces années là où Ferrari a réussi cette année, à savoir être l’équipe en mesure de détrôner Mercedes.

Avec près de deux secondes de retard sur les meilleurs en qualifications, Red Bull est encore partie pour une longue saison, et ses pilotes avec. Si Max Verstappen n’est pas en mauvaise posture et, à 19 ans, peut se permettre de passer une saison à végéter au milieu des points, Daniel Ricciardo commence à perdre son légendaire sourire.

Avec deux abandons en quatre courses, l’Australien n’a pas été épargné par les problèmes et n’a pas pu lutter, quand la voiture allait au bout de la course, contre Mercedes et Ferrari. De quoi agacer Ricciardo qu’on a vu, à Sotchi, perdre son sourire après que l’un de ses freins a rendu l’âme.

Frustré l’an dernier en de rares occasions, il avait laissé entendre qu’à son âge, Sebastian Vettel était déjà plusieurs fois champion du monde et qu’il commençait à perdre patience de n’être qu’un candidat épisodique à la victoire.

Depuis Monaco l’an dernier, Ricciardo a plus souvent perdu son sourire qu’il ne l’a exhibé sur les podiums, hormis la Malaisie où il était sincèrement heureux d’avoir triomphé.

Malgré tout ce qu’il doit à Red Bull et à Toro Rosso, l’Australien sait que les chances de coiffer un jour la couronne suprême sont de plus en plus minces et sa loyauté aura forcément des limites, d’autant qu’il a été plutôt irréprochable sur ces années écoulées.

Si Ferrari a dragué Max Verstappen de loin ces derniers temps, la Scuderia n’a jamais caché son envie de recruter Daniel Ricciardo le jour où il y aurait besoin de remplacer Kimi Räikkönen, puisque lui et Vettel s’étaient même montrés intéressés à l’idée de reformer chez Ferrari leur duo de 2014 chez Red Bull.

L’an dernier, après une saison compliquée de Ferrari, cette hypothèse semblait presque fantaisiste mais prend tout son sens maintenant que la Scuderia a très bien réussi son virage technique et a basculé dans cette nouvelle ère de la F1 en position de force. Elle devrait normalement être l’une des références pour les années à venir et va forcément être attirante pour les pilotes en mal de performance.

De l’autre côté, Daniel Ricciardo possède désormais une belle expérience, il est l’un des pilotes les plus complets de la F1 moderne et n’a jamais été battu par ses équipiers sur l’ensemble d’une saison dans l’exercice de la qualification.

Partant des besoins du pilote et de l’équipe, un jeu de séduction pourrait arriver très vite d’un côté ou de l’autre et ne pas laisser insensible Daniel Ricciardo qui pourrait enfin retrouver son sourire qui, pour le moment, est en train de s’éteindre chez Red Bull.