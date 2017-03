Alors qu’il avait vu sa première journée contrariée par des problèmes mécaniques, Daniel Ricciardo a pu parcourir 70 tours du circuit de Barcelone aujourd’hui et a signé le troisième temps.

"C’était une bien meilleure journée, j’ai tourné plus et nous avons appris plus de choses sur la voiture et les pneus, c’était plus productif" a déclaré l’Australien à Nextgen-Auto.com. "On termine la journée en ayant plus de connaissances et en étant plus satisfaits. Les deux journées de la semaine prochaines seront cruciales mais tout va bien".

"Nous n’avons pas cherché la performance, nous voulons surtout tourner et gagner de la constance pour vérifier qu’il n’y a aucun souci de fiabilité, les temps au tour ne sont pas représentatifs. On peut envisager une domination de Mercedes et Ferrari mais nous ne serons pas trop loin".

Comme lundi, il a rencontré un souci mais n’a pas perdu trop de temps puisque Red Bull voulait juste vérifier la viabilité de la voiture : "Nous avons eu un petit souci d’échappement et il a fallu le démonter pour vérifier qu’il n’y avait pas de problèmes. Nous n’avons pas beaucoup de pièces de rechange et pour que Max roule demain, il fallait vérifier qu’il était encore en état".

"Nous ne nous attendons pas à faire 150 tours par jour comme Mercedes, ils le veulent car ils ont de très bonnes fondations mais de notre côté, on essaie encore beaucoup de solution. Si Max arrive à faire entre 80 et 100 tours demain, on pourra être satisfaits de notre première semaine".

Ricciardo a lui aussi constaté que les pilotes étaient mis à l’épreuve avec ces nouvelles voitures mais attend avant de se prononcer quant à la réelle difficulté de ces F1 version 2017, tant la reprise est toujours difficile.

"Nous sommes un peu plus fatigués mais c’est toujours le cas lors des premiers essais, on n’a pas roulé depuis trois mois et cette première séance donne toujours des bleus et des bosses, comme le disait Lewis" poursuit-il.

"Je suis un guerrier dans la vie ! Ce sera plus difficile mais c’est plus sympa, les virages 3 et 9 sont impressionnants. J’ai fait entre 50 et 60 tours et je pense qu’on verra les pilotes être poussés à leurs limites. C’est important d’être bien installé dans la voiture, j’ai eu de la chance de pouvoir reprendre mon baquet de l’an dernier. On est un peu plus brassés dans les virages rapides, donc il faut que les harnais soient bien réglées !"

Le bilan est donc positif, tant au niveau du nouveau règlement aérodynamique que des pneumatiques dont la tenue semble très bonne.

"Nous avons fait un long relais de près de 20 tours afin de tester les pneus, ce sont encore des Pirelli mais ils sont différents et on commence à les comprendre. Nous sommes heureux de ces premiers essais, on est loin d’exploiter le potentiel de la voiture. Ce sera bien mieux la semaine prochaine et ce sera le cas pour tout le monde".

Au sujet de la semaine prochaine, justement, Ricciardo pense que des nouveautés pourraient apparaître sur la RB13 : "Il faut demander à Adrian Newey mais je pense qu’il y aura des nouveautés. L’usine est en train de les concevoir et de les fabriquer afin que l’on ait des solutions différentes à tester".