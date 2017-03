Physiquement indemne après sa sortie de piste en Q3, Daniel Ricciardo est en revanche très déçu de ne pas avoir défendu ses chances lors de la dernière partie des qualifications. Il ne partira pas mieux que dixième, dans l’éventualité où il n’y a pas de changement de boîte de vitesses à effectuer sur sa monoplace.

"Je vais bien, mais je suis déçu par l’issue de ces qualifications" reconnaît-il. "Au moins, ça ne m’est pas arrivé en Q1, et j’essaie de relativiser comme ça. Mon tour de Q3 était un peu limite et je me suis fait avoir par surprise dans le virage 14. Je suis entré dans le virage et l’arrière a décroché, il n’y avait aucune chance de me rattraper".

L’Australien explique plus en détails son accident : "C’est arrivé vite, je sentais que l’arrière était à la limite et ça a décroché d’un coup. Avec plus d’appui et plus d’adhérence, les voitures décrochent plus violemment".

"C’est rare que je sorte de la piste, c’est assez étrange de me retrouver dans les barrières. Les voitures ont plus d’adhérence et collent plus à la piste, mais du moment où les choses se gâtent, c’est bien plus compliqué".

Après s’être excusé à la radio, Ricciardo a tenu à réitérer ses excuses envers son équipe qui va devoir redoubler de travail pour remettre la voiture en état en vue de la course.

"J’ai rajouté du travail à l’équipe, ainsi qu’à moi-même. Je suis désolé pour eux, je sais que le week-end a été long et difficile pour eux. J’espère pouvoir me faire pardonner demain en signant un meilleur résultat" poursuit-il.

Malgré le retard d’une seconde que la RB13 semble accuser face à la Mercedes, Ricciardo assure que son équipe a débloqué de la performance durant la séance qualificative : "Nous progressons. Nous avons fait un pas en avant en Q2, nous avons trouvé quelque chose après une Q1 très moyenne".

La déception prédomine également pour Christian Horner, qui ne sait pas encore les conséquences que cette sortie aura sur la suite du week-end de son pilote. Un changement de boîte de vitesses provoquerait une lourde pénalité.

"Daniel va bien, c’est simplement dommage" admet le directeur de l’équipe. "Il a perdu l’arrière dans le virage 14, il s’est excusé à la radio car il est simplement rentré un peu trop vite dans le virage. Une fois dans la poussière, il n’y a qu’une issue possible. Je ne sais pas s’il faudra changer la boîte de vitesses, les structures sont plutôt résistantes mais nous devrons l’inspecter".