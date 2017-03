Impliqué dans la Formule 1 au sein de son rôle de consultant pour une chaîne télé, mais surtout par son statut de président du British Racing Drivers Club, Damon Hill a créé une nouvelle entité pour permettre aux pilotes de toutes les catégories de défendre leurs intérêts et leur vision du sport automobile. Une association dénommée PRDA qui aidera les pilotes volontaires à se faire une place et à régler leurs problèmes.

« Le PRDA est pour le moment une coquille vide » explique Hill. « Mon espoir est de le remplir avec des pilotes professionnels mais aussi des fans. Nous espérons qu’il puisse donner une seule voix pour régler les problèmes importants. Il pourrait devenir un groupe de pression, une sorte de lobby, ou tout simplement protéger et représenter les pilotes professionnels qui pourraient s’en servir pour régler des problèmes spécifiques ».

« J’en ai ressenti le besoin durant ma carrière en Formule 1, il n’y avait pas de protection face aux forces plus importantes que nous. Nous avions bien sûr le GPDA mais il était surtout là pour les questions de sécurité ».

Pour Hill, il s’agit aussi de permettre aux pilotes de tous bords de développer leur personnalité et de pouvoir mettre en avant leur vision du sport ainsi que leur charisme : « Certains pilotes comme Alonso et Hamilton y arrivent seuls, mais ils sont exceptionnels. Leur talent a été suffisamment puissant pour qu’ils ne se brûlent pas les ailes, mais ils ont quand même dû se battre très dur pour ça, et ce n’est pas forcément normal ni sain pour notre sport ».

Cette nouvelle association a donc établi un premier communiqué officiel pour préciser à la fois ses objectifs, mais aussi sa manière de voir la Formule 1 ainsi que les autres disciplines dans lesquels les pilotes peuvent se mettre en valeur.

« Le PRDA cherche à représenter les intérêts des pilotes professionnels, débutants et retraités. L’association veut unir les pilotes à travers les disciplines et les séries car ce qui est bon pour eux est bon pour les sports mécaniques. Nous pensons que les sports mécaniques doivent mettre en avant le talent et la personnalité des athlètes auprès des fans ».

« Nous voulons ramener le talent et le spectacle au centre du débat. Le PRDA est indépendant et à but non lucratif, ce qui nous permet de faire au mieux pour notre sport. Nous croyons en une lutte entre des pilotes brillants, nous mettons en avant les individualités qui se trouvent derrière le volant et leur relation avec les fans »