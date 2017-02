L’écurie DAMS a annoncé que Nicholas Latifi et Oliver Rowland disputeront la saison 2017 des GP2 Series sous ses couleurs, avec pour objectif de jouer les titres Pilotes et Équipes.

Depuis l’avènement de l’antichambre officielle de la Formule 1 en 2005, l’équipe de Jean-Paul Driot s’est imposée comme l’une des meilleures structures dans la catégorie avec trois sacres Pilotes, deux titres Équipes, et 25 courses remportées.

Après un exercice 2016 couronné de trois victoires et conclu à la cinquième place chez les Teams, DAMS vise un retour au sommet cette année. À l’aube de leur deuxième campagne en GP2, ses deux pilotes ont pour ambition de marcher sur les traces de Romain Grosjean, Davide Valsecchi et Jolyon Palmer, tous titrés avec l’écurie du Mans.

Auteur d’une première saison prometteuse avec DAMS l’an passé, Nicholas Latifi revient avec des objectifs élevés. Arrivé de la Formule Renault 3.5 en 2016, le jeune Canadien a soigné ses débuts en GP2 en signant un podium dès le week-end d’ouverture à Barcelone. Nicholas a ensuite ajouté trois arrivées dans les points tout en perfectionnant sa connaissance des pneumatiques utilisés en GP2. L’un des autres temps forts de sa première saison s’est produit sur le célèbre circuit de Silverstone, où il s’est qualifié à une excellente troisième place.

Âgé de 21 ans, le natif de Toronto continuera de travailler avec les mêmes ingénieurs en 2017, un gage de continuité qui augure d’un beau potentiel, déjà matérialisé avec le meilleur temps des essais d’après-saison à Abou Dhabi fin novembre.

Nicholas Latifi accueille cette année un nouveau coéquipier en la personne d’Oliver Rowland, qui devient le troisième Britannique à défendre les couleurs de DAMS après Jolyon Palmer, titré en 2014, et Alex Lynn, quintuple vainqueur au cours de ses deux saisons avec l’écurie.

Ancien membre de la Racing Steps Foundation, Oliver Rowland a dominé le championnat de Formule Renault 3.5 en 2015 et s’est essayé à la Formule E avant de s’aligner pour une première campagne en GP2 Series l’année dernière. Auteur de quatre podiums, dont un doublé à domicile sur le circuit de Silverstone, le pilote de 24 ans a impressionné pour ses débuts dans une catégorie aussi relevée.

Pour ses premiers pas avec DAMS durant les tests d’Abou Dhabi, Oliver Rowland s’est très vite acclimaté et a donné le ton pour 2017 en se montrant le plus véloce lors de la deuxième journée d’essais.

Jean-Paul Driot : « Nous sommes ravis de poursuivre l’aventure avec Nicholas sur une deuxième saison. Il a su démontrer son talent et sa pointe de vitesse pour sa première année, surtout en qualifications, même si un manque de connaissance en matière de gestion pneumatique nous a pénalisés en course. Nicholas est un travailleur infatigable et nous pouvons compter sur sa motivation pour convertir le potentiel entrevu en résultats probants.

Quant à Oliver, nous suivons ses performances avec intérêt depuis longtemps, notamment en Formule Renault 3.5 où il s’est révélé être un adversaire coriace. Nous savons ainsi de quoi il est capable et avons hâte de voir son talent s’exprimer au volant de notre monoplace. Pour la deuxième saison de Nicholas et Oliver en GP2, l’objectif de DAMS ne peut être que de viser le doublé Pilotes-Équipes. »

Nicholas Latifi : « Nous avons comme but principal d’évoluer régulièrement aux avant-postes et de signer un meilleur résultat au championnat que l’an passé. Je suis très heureux de repartir pour une seconde saison avec DAMS, où j’ai tissé des liens forts avec tous les membres de l’équipe. Je suis convaincu que cette stabilité va m’aider durant la saison, surtout au vu du temps de roulage réduit en GP2, une discipline qui demande une grande réactivité et faculté d’adaptation. Je connais les domaines où nous devons progresser et l’équipe sait où je dois m’améliorer également. Je me suis déjà rendu à l’atelier en ce début d’année et j’ai pu constater que tout le monde est extrêmement motivé. Il règne une ambiance très positive et stimulante à l’aube de la nouvelle saison. »

Oliver Rowland : « J’ai pour ambition personnelle de dominer le championnat et l’équipe partage cet objectif. DAMS a déjà remporté plusieurs titres, donc j’ai bien conscience de rejoindre une écurie au palmarès prestigieux et au savoir-faire reconnu. À moi de donner le meilleur pour répondre à nos attentes. Pour ma première saison de GP2 l’an passé, j’ai rencontré quelques difficultés avec la gestion des pneumatiques mais il y a également du positif à retirer avec plusieurs bons résultats. Je suis convaincu d’aborder la saison 2017 dans de meilleures dispositions et il me tarde de mettre en oeuvre cette nouvelle approche sur chaque course. L’ambiance chez DAMS est géniale et j’ai hâte de travailler avec Nicholas pour faire avancer l’équipe. »