Les relations se dégradent chez Toro Rosso. Carlos Sainz et Daniil Kvyat se sont écharpés à l’arrivée du Grand Prix de Montréal : non pas en raison de la course, qui s’est soldée par un double abandon pour l’écurie italienne, mais en raison de l’ordre de passage en qualifications.

Carlos Sainz s’est publiquement plaint, samedi, de n’avoir pas pu bénéficier de l’aspiration, à l’inverse de son coéquipier. Il estime avoir perdu trois dixièmes au tour par conséquent. Il s’est surtout plaint d’un traitement injuste – même s’il a admis que la situation était prévue.

Cet argument a été violemment balayé par son coéquipier.

« Nous changeons l’ordre des voitures à chaque course et tout le monde dans l’équipe le sait. »

« De mon point de vue, tout est clair, donc s’il est courageux, il devrait venir me parler. Mais il semble qu’il préfère me parler par journaliste interposé. »

« De mon point de vue, je n’ai rien à lui dire. Je sais que je me suis comporté comme il le faut. »

« A Bakou, il devrait être derrière moi mais maintenant je ne suis pas sûr de vouloir travailler avec lui après tout ce qu’il a dit. Je ne suis pas sûr que nous voulions coopérer en qualifications. »

La tâche de Franz Tost, le directeur de l’écurie, sera maintenant d’enterrer la hache de guerre !