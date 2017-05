Quand Bernie est attaqué, Bernie contre-attaque. Chase Carey a aujourd’hui, comme nous vous en faisions écho, vertement critiqué le management de son prédécesseur à la tête de la F1, assurant que Bernie disait « non » à trop de choses, ce qui avait mené à un « certain niveau de frustration » en F1.

Ecclestone, dans la presse britannique, a choisi de se défendre face aux accusations de l’homme de Liberty Media. Bernie explique que sa mission pour CVC était alors bien particulière et que celle de Carey n’est désormais plus la même.

« Pourquoi est-ce que je disais ‘non’ à une chose ou à une autre ? Je le faisais si je pensais que ce n’était pas une très bonne chose à faire, ou que cela ne produirait pas le moindre revenu. Je voulais m’assurer que nous pourrions obtenir le plus de revenus, afin de rendre l’entreprise la plus intéressante possible avant qu’elle soit rachetée. Et c’est ce qui est arrivé. »

Maintenant que Liberty Media a les mains libres, de nombreuses réformes pourraient dynamiser la F1 actuelle. Bernie, du haut de son expérience, n’est pas aveuglement confiant sur ces changements à venir…

« Nous devrons voir si les nouveaux propriétaires se trompent ou non. »