Sur une épreuve où Citroën Total Abu Dhabi WRT n’avait plus foulé le podium depuis 2014, Craig Breen et Scott Martin, n’ont pas tremblé et signé, avec cette deuxième place, le meilleur résultat de leur carrière en WRC. Une performance complétée par la sixième place de Mads Ostberg – Torstein Eriksen, particulièrement méritants pour leur première avec la C3 WRC, tandis que Kris Meeke – Paul Nagle ralliaient l’arrivée avec la ferme intention d’être plus en réussite au Mexique.

Si elle ne comptait que trois spéciales à disputer, cette dernière journée de course n’avait rien de la promenade de santé, avec de nouvelles chutes de neige fraîche.

Craig Breen confiait dès l’assistance matinale apprécier particulièrement l’ES de Likenas, la qualifiant même de plus belle spéciale du rallye. L’Irlandais de 28 ans joignait le geste à la parole dès le premier passage, en devançant son rival direct d’une seconde, avant d’en grappiller encore 3’’1 au second tour, pour se présenter au départ du dernier chrono avec 13’’4 d’avance sur le troisième. Il négociait alors les quelque dix kilomètres restants avec l’assurance d’un vieux briscard, pour terminer deuxième et signer ainsi le meilleur résultat de sa jeune carrière en WRC ! Preuve de sa montée en puissance continue, ainsi que des progrès accomplis par la C3 WRC depuis l’édition passée de cette épreuve atypique !

C’est le deuxième podium de Craig en championnat du monde des rallyes, après la troisième place obtenue en Finlande en 2016, le quatrième également pour la C3 WRC, et la confirmation du bon début de saison du Citroën Total Abu Dhabi WRT.

Désireux de continuer à accumuler des kilomètres au volant de la C3 WRC, Mads Ostberg ne tentait pas le diable pour conserver sa cinquième position et contenir le retour de Lappi, préférant assurer les points de la sixième place pour Citroën Total Abu Dhabi WRT. Le Norvégien réussissait du même coup un retour concluant chez les Rouges, en même temps que l’équipe confortait sa troisième place provisoire au championnat du monde constructeurs.

Reparti en Rallye 2 ce matin après une petite erreur lourde de conséquences hier, Kris Meeke mettait à profit cette ultime étape pour travailler en vue de l’avenir. Avec l’objectif de retrouver les sommets dès le Mexique, où il offrit sa première victoire à la C3 WRC à pareille époque l’an passé.

Kris Meeke

"C’était un rallye difficile pour nous. Avec notre ordre de départs désavantageux du vendredi, j’ai eu du mal à trouver la confiance, ce qui nous a de nouveau contraint à nous élancer parmi les premiers le samedi. Mais je m’employais à ramener le point de la dixième place, lorsqu’une incursion à faible allure dans un mur de neige nous a valu de casser le turbo. C’est vraiment pas de chance. J’ai bien l’intention de rebondir dès le Mexique : sur les quatre prochains rallyes, j’en ai déjà gagné trois et je menais aussi la Corse l’an passé."

Craig Breen

"Je suis littéralement sur mon petit nuage ! C’était un week-end incroyable, c’est un rallye où j’ai toujours pris beaucoup de plaisir par le passé, mais je dois reconnaître que je me suis surpris moi-même en parvenant à me battre pour les avants postes tout au long de la course, sans commettre d’erreurs. Je pensais que les épreuves rapides n’étaient pas à mon avantage, on dirait que ce n’est plus le cas, en tout cas ma C3 WRC était parfaite sur ce terrain, et c’est une belle récompense pour l’équipe qui travaille dur."

Mads Ostberg

"Je suis ravi de mon retour dans le team, je ne m’attendais pas à pouvoir me battre pour une aussi bonne position, avec le peu de kilomètres parcourus en tests. J’espère que l’équipe est contente de ce que nous avons réalisé pour cette première expérience ensemble, et je sais qu’avec plus de roulage, je peux être encore plus compétitif avec la C3 WRC. En tout cas, j’ai envie de la retrouver rapidement !"