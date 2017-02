Les nouvelles règles techniques de 2017 ont enthousiasmé la majorité des acteurs de la Formule 1 dès le début. Néanmoins, ces changements marquent un tournant important, et même s´il semble très séduisant, le nouveau règlement est aussi une charge de travail supplémentaire pour les écuries.

Chez Mercedes, Andy Cowell connaît sa copie par cœur.

Cette année, les voitures seront plus rapides et dépasser pourrait être plus difficile, même si les avis divergent encore à ce sujet. Mais dans le cas où cela s´avérait vrai, partir d´une bonne position sera donc d´autant plus important. Mercedes n´ignore pas cela et a travaillé avec Cowell sur un mode de qualification performant.

« Avec les ingénieurs châssis, nous calculons constamment quelle est la performance maximale sur un tour de qualification, sur un tour en course et jusqu´à quand nous pouvons compter dessus en course. Bien sûr, nous devons aussi calculer à quel point les dépassements seront simples ou difficiles. Dans le meilleur des cas, on veut toujours partir de la pole, c´est ce que l´on aimerait le plus. Si jamais il devenait soudainement plus simple de doubler, alors, ceux qui gagneront seront ceux qui auront le meilleur rythme. »

En 2016, les Flèches d´Argent ont rencontré bon nombre de difficultés lors des départs. Nico Rosberg et Lewis Hamilton ont commis beaucoup d´erreurs qui auraient pu leur coûter très cher en termes de résultats.

Est-ce que les nouvelles règles techniques vont contribuer à effectuer des départs plus constants ? Le responsable moteur Mercedes démontre à quel point les changements de règlement donnent du pain sur la planche.

« Il y a une nouvelle fenêtre de travail au niveau du moteur. La disposition de l´embrayage est aussi différente. Les nouvelles règles ont une action sur beaucoup de domaines, que ce soit le lancement sur la ligne de départ ou le freinage dans les virages. Un autre problème est aussi d´assurer une bonne lubrification du moteur dans des combinaisons de virages complexes, avec plus de forces G. Il y a aussi l´approvisionnement en carburant qui doit être correctement garanti lors des derniers tours en course ou encore en qualifications. Toutes ces situations de pilotage sont différentes cette année. Cela va être un grand défi pour tous les participants. »