Même si une grande importance a été donnée à nouveau à l´aérodynamique, le moteur reste tout de même au centre des préoccupations de toutes les écuries, en particulier pour les constructeurs.

Le responsable moteur chez Mercedes, Andy Cowell, est très vigilant concernant la limitation du nombre de moteurs utilisés pour l´année 2017. En effet, pour cette saison, les pilotes auront seulement à disposition 4 moteurs comme avant 2016, avant l´introduction d´éventuelles pénalités.

« Le défi de tenir le quota va être beaucoup plus dur » reconnaît le Britannique. « Les voitures vont être significativement plus rapides et les moteurs devront forcer davantage contre la trainée aérodynamique plus importante. L´unité de puissance est un élément important, voire fondamental de la voiture. Dans le moteur, toutes les pièces interagissent. Le moteur actuel a aussi plus de rendement que l´an dernier. Donc en ce qui concerne la fiabilité, nous nous attendons à voir certains problèmes, chez nous comme ailleurs. Il y a cependant encore un facteur qui est pour l´heure toujours inconnu : à quel point les voitures seront rapides sur un tour ? »

Les nouveaux propriétaires de la Formule 1 désirent des moteurs résistants, bruyants et spectaculaires. Lorsque ces trois conditions sont réunies, l´efficacité peut-elle être au rendez-vous ?

« Le sujet du son produit par le moteur nous poursuit depuis que la forme actuelle des moteurs a été introduite. Tous les constructeurs rencontrent des problèmes au début. Lorsque l´on compare avec la performance et le son des années passées, alors les progrès sont considérables. Nous avons vu plus de familles dans les tribunes, avec des enfants. Je pense avant tout à la deuxième partie de saison : les spectateurs sur le circuit étaient de manière générale satisfaits du bruit généré par les moteurs. Nous pourrions encore faire plus, en ce qui concerne l´emplacement du micro sur la voiture pour les spectateurs à la télévision. Par contre, ce que nous ne voulons bien évidemment pas voir, c´est une réduction du rendement. Toutes les unités de puissances ont entre 900 et 1000 chevaux. »