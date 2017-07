La nouvelle réglementation moteur dispute déjà sa quatrième saison en Formule 1 et de manière logique, les équipes et la FIA pensent déjà à la prochaine dont l’arrivée est prévue à l’horizon 2021. Une échéance qui paraît lointaine mais qui permet aux motoristes de préparer au mieux les fondations de l’avenir, d’autant que le marché de l’automobile est en pleine mutation.

"Nous avons eu deux réunions constructives à Paris, organisées par la FIA et avec Ross Brawn et son équipe, les constructeurs actuels mais aussi ceux qui pourraient vouloir s’impliquer dans le futur, ainsi que les fournisseurs indépendants de composants" explique Andy Cowell, directeur de la partie moteur de Mercedes AMG en F1.

"Tout le monde a exprimé son opinion sur ce que devrait être la prochaine réglementation et je pense qu’il est impératif que les technologies utilisées en 2021 présagent de celles que l’on trouvera dans les concessions en 2026. Il y a toutefois de nombreux autres sujets à discuter et la conclusion de la deuxième réunion a été qu’il nous restait beaucoup de travail. Nous devons créer des groupes d’expertise qui pourraient venir d’ailleurs que de la F1 et qui comprendraient par exemple le plaisir provoqué par le bruit d’un moteur, sa musicalité, mais aussi des personnes plus scientifiques qui réfléchiraient au retrait du MGU-H ou à l’utilisation de deux turbos".

Cowell confirme que la FIA va continuer à organiser des rencontres entre les différents acteurs et intervenants du dossier afin qu’il avance à un rythme soutenu : "Il y aura plusieurs groupes de travail qui vont se conclure après l’été sur des sujets précis et en septembre, on fera le bilan en essayant de condenser tout cela en un seul ensemble. Il y aura des compromis, comme toujours, mais je pense que si nous venons avec la meilleure solution pour la F1, pour les constructeurs, pour les fans ou encore pour les pilotes, ce sera une bonne avancée".