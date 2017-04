Stoffel Vandoorne apprend son difficile métier de pilote de F1 et malheureusement pour lui, cela ne se passe pas dans les meilleures conditions. Sa McLaren souffre en effet d’une compétitivité très moyenne et d’une vitesse de pointe très faible. Et en plus, cette monoplace n’est pas fiable…

"Cette course a été très courte pour moi," raconte Stoffel Vandoorne. "Fernando et moi avons pris un bon départ, mais nous n’étions plus très bien placés après notre premier arrêt. Après ça, c’était assez délicat en piste, mais nous avions un rythme prometteur. Lorsque nous avons chaussé des sicks, nous étions plutôt compétitifs. J’ai été capable de pousser très fort. La voiture se comportait bien dans les virages. Je me sentais très confiant et j’arrivais à revenir sur les pilotes qui me précédaient. Mais dès que la piste est devenue sèche, il est devenu très difficile pour nous de tenter un dépassement. Nous n’étions pas à la hauteur des autres au niveau de la vitesse de pointe."

"J’ai perdu de la puissance dans le 17e tour, mais je ne connais pas encore la raison de ça. Je pencherais pour un problème d’alimentation. Dommage de ne pas avoir rejoint l’arrivée, car nous avions du potentiel, notamment dans les virages. Je n’ai pas beaucoup roulé ce week-end en Chine, mais c’est comme ça. J’espère que cela se passera mieux à Bahreïn. Le point positif de cette fin de semaine, c’est le comportement de notre voiture. Fernando et moi sommes en confiance au volant et nous pouvons pousser. A Bahreïn, nous ferons de notre mieux, comme toujours," ajoute le jeune pilote belge.