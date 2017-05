Valtteri Bottas s’est tout d’abord fait remarquer en course après avoir envoyé la Ferrari de Raikkonen sur la Red Bull de Verstappen, provoquant l’abandon de ces deux pilotes dès le premier virage après le départ. Valtteri Bottas abandonnera lui aussi un peu plus tard, lorsque son moteur rendit l’âme.

"Selon moi, il s’agissait d’un simple incident de course," affirme Bottas. "Je suis désolé pour ce qui est arrivé aux autres. J’étais à l’intérieur et je tentais de conserver ma position en accélérant dans ce virage. Nous nous sommes touchés et je n’ai pas grand-chose à dire de plus."

Bottas a survécu à cet accrochage, mais il a abandonné un peu plus tard à cause de la casse de son moteur. "Dommage d’avoir abandonné. Nous avons été obligés de monter un vieux moteur et nous pensions qu’il allait tenir la distance, mais cela ne s’est pas passé comme ça."

Avant d’abandonner, Valtteri Bottas en vieux pneus a retenu Sebastian Vettel derrière lui pendant un bon moment, ce qui a profité à son équipier Lewis Hamilton.

"J’avais une stratégie différente par rapport à Lewis. Je voulais rester en piste le plus longtemps possible avec mes pneus du départ, car je pense que cela aurait payé en fin de course. Avec la voiture de sécurité virtuelle, j’aurais même pu choisir de faire trois arrêts. Le podium était à ma portée aujourd’hui, mais cela ne s’est pas passé comme ça," conclut-il.