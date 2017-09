Daniil Kvyat, 12e, et Carlos Sainz, 14e, n’ont pas pu faire de miracles à Monza avec leur Toro Rosso à moteur Renault, qui manque de compétitivité sur ce genre de circuits ultra-rapides.

Le Russe était même un peu inquiet à l’arrivée.

"Cela a été un course un petit peu compliquée. Nous avons bataillé aujourd’hui contre Haas et Renault, les autres étaient hors de notre portée ici, tout spécialement les équipes motorisées par Mercedes. Mais le retour en force de McLaren est inquiétant pour la suite de la saison," dit-il.

"J’ai réussi à passé Hülkenberg, mais après cela, je suis resté coincé derrière Magnussen pendant un long moment... C’est vraiment difficile de suivre les autres voitures ! J’ai continué à essayer de le doubler mais il avait le piste libre devant lui, donc c’était impossible..."

"C’était tout ce que nous pouvions faire aujourd’hui et il est maintenant temps de commencer à songer à Singapour, une piste qui nous convient bien mieux. Toutefois, cela va être difficile de nous battre pour les points si toutes les autres équipes de milieu de grille progressent ainsi."

Carlos Sainz reconnait que Toro Rosso a tout de même été moins compétitive que prévu.

"Nous ne nous attendions pas à être dans le top 5... mais ce n’est pas là où nous voulions terminer la course non plus. Aujourd’hui nous avons peiné, tout simplement parce que nous n’avons pas le bon package pour nous battre ici à Monza..."

"Il ne s’agit pas seulement d’un manque de puissance, Red Bull a démontré pouvoir faire bien mieux que nous avec le même moteur, mais, nous avions besoin de réduire beaucoup plus nos appuis aéro, ce qui signifie que nous somme très lents dans les virages, et sur les lignes droites, c’était encore trop juste. Nous n’étions pas assez rapides."

"Nous n’avions tout simplement pas le rythme pour inscrire le moindre point ici – c’est dommage, parce que cela veut dire je mets fin à une statistique que j’aimais cette année : je ne peux plus dire que j’ai terminé dans les points à chaque fois que j’ai fini une course"

"C’était évident que cela allait être un week-end difficile, mais maintenant, nous nous rendons à Singapour, où nous devrions être plus compétitifs, et j’ai hâte de me battre de nouveaux pour des points !"