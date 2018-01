Créée en avril 2017, l’équipe Sarrazin Motorsport s’apprête à débuter sa première saison complète au Rallye Monte-Carlo (24-28 janvier).

Pour ce coup d’envoi, Stéphane Sarrazin (Hyundai i20 R5) et Quentin Giordano (Skoda Fabia R5) joueront les premiers rôles dans leur catégorie.

Trois semaines plus tard, Jari Huttunen débutera son programme WRC2 sous la bannière de HMDP au Rally Sweden (15-18 février).

Sarrazin Motorsport sera également présent sur la scène nationale, avec le grand retour de Brice Tirabassi en Championnat de France Terre. Quentin Giordano disputera quant à lui le Championnat Asphalte.

Plus que l’effervescence, c’est la sérénité qui règne dans les ateliers de Sarrazin Motorsport. Pourtant, l’équipe basée à Alès, au cœur des Cévennes, s’apprête à disputer la plus célèbre, la plus ancienne et la plus difficile épreuve routière du monde : le Rallye Monte-Carlo.

Deux voitures sont engagées pour la manche d’ouverture du WRC 2018 : la Skoda Fabia R5 n°74 de Quentin Giordano / Vincent Landais et la Hyundai i20 R5 n°76 de Stéphane Sarrazin / Jacques-Julien Renucci. Il s’agira de la quatrième participation de Quentin, 6e du WRC2 en 2015 et 4e en 2016. Stéphane compte quant à lui cinq participations, avec une 5e place en 2006, un podium en 2009 et deux 4e places en 2010 et 2011. L’objectif des équipages n’est évidemment pas la victoire absolue, mais de bien figurer en catégorie RC2 (R5).

Au programme de cette 86e édition : dix-sept spéciales totalisant 388 km, réparties sur quatre étapes au cours desquelles il faudra affronter la nuit, le froid, la pluie, la neige, la glace, le brouillard… C’est cette variété de conditions – parfois même au cours d’une même spéciale – qui fait tout le sel du Monte-Carlo. La capacité des équipes à flairer les choix de pneus les plus adaptés constituera comme toujours la clé de la course.

Pour préparer au mieux ce rendez-vous, l’équipe Sarrazin Motorsport a effectué deux jours d’essais au début du mois de janvier. Sur le sec et sur la neige, les équipages ont pu évaluer les différents types de gommes et déterminer les réglages correspondants. Désormais, tout est prêt avant le départ !

PAS LE TEMPS DE SOUFFLER

Après le Monte-Carlo, l’équipe n’aura guère le temps de souffler, puisqu’il faudra prendre la direction de la Suède. Lors de la deuxième manche du Championnat du Monde, Jari Huttunen débutera son programme en WRC2 sous la bannière de HMDP, le programme de développement de jeunes pilotes mis en place par Hyundai Motorsport.

Il ne s’agira que du cinquième rallye mondial du Finlandais de 23 ans, révélé par sa victoire WRC2 au Rally Finland 2017. Au départ du Rally Sweden pour la première fois, Jari pourra compter sur l’encadrement de Sarrazin Motorsport pour aborder ce programme en toute sérénité. Après la Suède, Huttunen sera également engagé au Rally Mexico (8-11 mars). La suite de son programme sera dévoilée ultérieurement.

Une semaine plus tard, Sarrazin Motorsport débutera un nouveau programme au Rallye du Touquet (16-18 mars). Vice-Champion de France en 2017 avec trois podiums (Rouergue, Mont-Blanc et Cœur de France), Quentin Giordano représentera l’équipe avec des ambitions revues à la hausse. À 31 ans, le Vosgien pourra associer son expérience et sa pointe de vitesse pour jouer les premiers rôles et viser la victoire sur l’asphalte.

Le dernier volet du programme de l’équipe cévenole débutera avec le Rallye Terre des Causses (31 mars – 1er avril) et le grand retour en compétition de Brice Tirabassi. Champion de France Super 1600 en 2002, Champion du Monde Junior en 2003, le Varois se réjouit de retrouver sa surface de prédilection au volant d’une Hyundai i20 R5. Très motivé par ce défi, Brice compte prouver qu’il n’a rien perdu de son coup de volant, pour viser lui aussi la victoire avec Sarrazin Motorsport.

Stéphane Sarrazin : « Je suis très heureux d’être au départ du Rallye Monte-Carlo au sein de mon équipe. Ces derniers mois, nous avons beaucoup travaillé pour constituer un groupe expérimenté et professionnel, notamment constitué d’Arnaud Mounier, Jacques-Julien Renucci, Séverine Labaune, Nicolas Klinger et Stéphane Fonta. Nous préservons toutefois une ambiance familiale pour l’épanouissement de l’équipe et des équipages. C’est une bonne chose de débuter la saison avec le rallye le plus difficile. Avec Quentin Giordano sur une Fabia et moi sur une Hyundai i20, nous allons pouvoir travailler pour faire progresser la Hyundai et préparer le programme WRC2 de Jari Huttunen. Je n’ai plus disputé ce rallye depuis 2011, mais je vais mettre à profit mon expérience pour viser le meilleur résultat possible. La course peut basculer sur un choix de pneumatiques, mais nous espérons nous battre avec les meilleures R5 pour jouer la victoire en classe RC2. Je suis également très heureux d’annoncer les programmes de Quentin et Brice Tirabassi en Championnats de France. Nous avons encore la capacité d’accueillir d’autres pilotes, avec un parc de Hyundai et Skoda disponibles à la location. C’est une saison excitante qui s’annonce pour Sarrazin Motorsport ! »

Quentin Giordano : « Je me suis rapproché de Stéphane Sarrazin la saison dernière, par le biais d’Arnaud Mounier. Stéphane est un compétiteur, qui veut gagner mais aussi transmettre sa passion. Ensemble, nous avons travaillé sur mon pilotage et ma prise de notes. Il m’a accompagné dans ma progression et je lui dois une bonne partie de mon titre de vice-Champion de France. Il a ensuite beaucoup œuvré pour que nous montions ce programme, qui va débuter au Monte-Carlo. C’est un rallye sur lequel je commence à avoir pas mal d’expérience et qui m’a plutôt bien réussi par le passé. Ce que je sais, c’est qu’il est inutile de se fixer un objectif trop précis avant le départ. Mais j’aime ces conditions délicates et j’ai hâte de m’élancer dans les spéciales. Ensuite, nous nous concentrerons sur le Championnat de France. L’an passé, c’était une année pour apprendre qui s’est terminée sur la deuxième marche du podium. Je vais tout faire pour que 2018 soit une année pour gagner, malgré une opposition qui s’annonce encore plus relevée ! »

Jari Huttunen : « Je suis très honoré de représenter Hyundai Motorsport Development Program en WRC2 cette saison. Il s’agira d’un apprentissage progressif et j’essaierai de tirer le maximum de chaque opportunité. Ce sera une compétition ardue, mais nous avons une très bonne voiture et un état d’esprit optimiste. Nous essaierons de convertir tout cela en résultats positifs. »

Brice Tirabassi : « Je suis très content de faire mon retour en compétition ! L’idée me démangeait déjà la saison dernière, mais je voulais un programme complet, dans de bonnes conditions. C’est Jacques-Julien Renucci, mon ancien copilote, qui m’a orienté vers Sarrazin Motorsport. Le feeling est bien passé et j’ai été séduit par l’idée de rouler avec la Hyundai i20 R5, une nouvelle voiture avec beaucoup de potentiel. Mon dernier rallye remonte à 2010, mais je ne reviens pas pour le simple plaisir de rouler. L’objectif sera bien la victoire ! Dans le même temps, il y a de nombreux paramètres que je ne maitrise pas : par exemple, on ne connaît pas encore les pilotes candidats au titre et ceux qui viendront ponctuellement. La possibilité de réutiliser les notes des années passées risque aussi d’être un handicap pour moi. En tous cas, l’essentiel est de revenir pour retrouver le pilotage sur terre. C’est la surface de mes débuts, celle que j’affectionne le plus. »