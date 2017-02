Les saisons 2015 et 2016 de McLaren ont été tour à tour catastrophique et décevante, mais rarement le duo de pilotes a été mis en cause dans ces piètres résultats, et surtout pas Fernando Alonso qui jouit d’une cote toujours aussi élevée dans le paddock.

"Je sais qu’il est déçu de ne pas avoir pu montrer son plus haut niveau dans cette voiture, mais il a encore un niveau de compétitivité énorme" relativise David Coulthard.

"Nous verrons où Honda en est en 2017, bien que McLaren puisse aussi apporter quelque chose de spécial au niveau du châssis. Mais quand on écoute Zak Brown, on sent aussi qu’ils ont perdu un grand nombre de leurs talents. Il n’y a plus beaucoup d’écart entre eux et les meilleurs et si Honda progresse, ils peuvent de nouveau gagner".

Alonso a été envoyé chez Mercedes par les rumeurs, à la place de Nico Rosberg, mais a rempilé pour une troisième saison chez McLaren. Coulthard pense toutefois que l’équipe de Woking n’est pas encore au niveau pour apporter à l’Espagnol son troisième titre de champion du monde.

"Son transfert chez Mercedes aurait été intéressant, ces batailles et ces controverses sont importantes pour la F1. Je pense que les ingénieurs de Mercedes sont exceptionnels mais avec les changements de règlement, on ne sait pas si leur châssis sera performant et s’ils auront une voiture aussi bonne que les trois précédentes. J’espère que Mclaren, Red Bull et Ferrari pourront au moins viser la victoire, afin d’avoir une saison intéressante" ajoute l’Écossais.

Coulthard se livre du coup à quelques prédictions et il mettrait bien un billet sur Sebastian Vettel au cas où Ferrari se redresse.

"Hamilton est toujours exceptionnel, tout comme Alonso, Vettel, Verstappen, Ricciardo et quelques autres. Pour eux, tout va dépendre des qualités de leur voiture. Si la Ferrari peut rivaliser avec la Mercedes, et que Mercedes reste la référence, alors Vettel va gagner des Grands Prix. Qui sait, peut-être même le championnat. Vettel est implacable quand il peut jouer la victoire."