Comment rendre la F1 plus spectaculaire ? Plusieurs Grands Prix ont certes été animés cette saison, mais il y a hélas eu de nombreuses exceptions. David Coulthard, toujours fin observateur de la discipline, s’est attelé à trouver des solutions pour l’ensemble des décideurs de la F1. Une F1 qui s’apprête à changer de propriétaires, avec l’arrivée de Liberty Media, et qui vivra l’an prochain une révolution aérodynamique avec des pneus plus larges et des voitures bien plus véloces en courbe.

Tout d’abord en cas de Grand Prix mouvementé, sous la pluie, comme au Brésil, les décisions des commissaires devraient être mieux expliquées afin de ne pas perdre les téléspectateurs en route.

« Si vous regardez le football américain et le rugby, l’arbitre, après avoir visionné la vidéo et parlé avec les autres arbitres, explique sa décision. Parce qu’ils tendent à utiliser des ralentis vidéos en temps réel, ils peuvent arrêter le match dans la plupart des sports. La Formule 1 est une exception, à moins qu’il n’y ait un drapeau rouge. »

Mais les fans sont souvent insuffisamment informés sur les raisons qui ont mené à un drapeau rouge selon David Coulthard. De plus, à Interlagos, la reprise de la course a longtemps été une incertitude, durant plusieurs heures, si bien que de nombreux spectateurs avaient quitté les tribunes et hué les voitures quand elles tournaient au ralenti derrière la Voiture de Sécurité.

Consultant pour la télévision britannique, David Coulthard est donc bien placé pour estimer que les téléspectateurs ont droit à plus de respect.

« Je pense que vous devriez simplement être honnête et direct avec les gens, parce qu’au bout du compte, ils sont tous des professionnels. Le sport existe en raison de la passion des gens et de leur désir de rêver aux sensations qu’il y a à être dans un Grand Prix, à admirer le circuit qu’ils ont choisi et à soutenir les pilotes dans leur quête de succès. »