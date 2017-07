Y aura-t-il davantage de motoristes en F1 à partir de 2021, date d’introduction de la prochaine génération d’unités de puissance ?

Chacun est bien entendu dans l’expectative en attendant qu’un règlement clair soit défini. Mais les pistes jusqu’ici dégagées (des V6 plus simples, plus puissants, plus bruyants et moins chers) semblent attirer l’attention de nombre d’acteurs.

Le PDG de la F1, Chase Carey, a ainsi rappelé les grands principes des prochaines règles moteur : « Les moteurs devraient être plus bruyants, mais aussi moins compliqués. Et dans le même temps, il faudrait baisser les coûts. »

Toto Wolff, le directeur de Mercedes, était bien entendu présent à la dernière réunion des motoristes cette semaine. Et le nombre de participants, étonnamment élevé, témoigne de l’intérêt porté à la F1 par de célèbres marques mondiales.

« Il y avait des participants que l’on n’attendait pas comme Porsche, Lamborghini, Aston Martin, Cosworth, Ilmor et AVL » témoigne Toto Wolff.

Selon certains autres témoignages, il faudrait encore rajouter à cette liste Audi, Alfa Romeo et Zytek.

Gerhard Berger, ancien pilote Ferrari et McLaren, explique que les règles moteur actuelles ont tendance à décourager l’arrivée de nouveaux acteurs.

« De nombreuses entreprises peuvent très bien s’en sortir avec la technologie actuelle des moteurs. Mais quand il s’agit de gérer l’ensemble du concept, avec la complexité des systèmes hybrides, seul un petit nombre d’entreprises est vraiment capable de très bien faire. »

La présence de ces motoristes ne témoigne que de leur intérêt pour la prochaine génération de moteurs. Il leur reste encore un grand pas à franchir avant de décider de toute implication officielle en F1.