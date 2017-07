Aujourd’hui, Porsche a annoncé son retrait du WEC pour concentrer son engagement en Formule E. Parmi ceux qui regrettent vivement cette décision, figure bien sûr Nico Hulkenberg, qui triompha au Mans en 2015 grâce à Porsche.

« Les LMP1 étaient réduites à seulement deux manufacturiers, donc Porsche a probablement besoin de quelque chose de nouveau. Porsche recherche probablement un autre défi » a déclaré le pilote Renault.

Ce nouveau défi pour Porsche ne pourrait pas se résumer qu’à la Formule électrique. En effet, la marque allemande pourrait aussi décider de devenir motoriste en F1 dès 2021 – date d’introduction des futures règles moteurs. Les prochaines unités de puissance devraient en effet être plus simples, moins chères et plus bruyantes, et donc forcément plus attractives pour de nombreux manufacturiers.

Et Porsche ne serait pas le seul candidat à la F1. Cosworth pourrait faire son grand retour dans la discipline reine, si la réduction des coûts est bel et bien confirmée.

Ilmor serait également très intéressée. « Un projet pour 2021 est possible. Cela dépend des règles, des coûts, et il faut aussi trouver un partenaire » a confié aujourd’hui le fondateur de la marque, Mario Ilien (photo).

En 2015, Mario Ilien a utilisé son expertise pour aider Renault à se sortir de ses grandes difficultés. Il pourrait mettre cette expérience à profit très bientôt, mais cette fois-ci en tant que concurrent du motoriste français…

Red Bull, à la recherche d’un motoriste indépendant, aurait ainsi l’embarras du choix pour 2021 – si ces venues sont bien sûr confirmées.