Un pilote de Formule 1 a, en règle général, de quoi assouvir toutes ses envies grâce à un compte en banque plutôt bien garni.

C’est notamment le cas du nouveau champion du monde, Nico Rosberg. Alors, comment faire plaisir à Noël à quelqu’un qui peut tout s’acheter ou presque ?

"Il est facile de me faire plaisir juste avec une petite chose," confie Rosberg à CNN. "Des petits cadeaux attachants et bien pensés. Rien ne peut faire mieux qu’une touche personnelle."

"Ce que j’aimerais cette année ? Juste une très belle photo de nous trois, ma femme et moi, ensemble. Ce serait magnifique."

Les valeurs familiales, c’est toujours ce qui a guidé l’Allemand dans sa vie. Et malgré la pression pour le titre mondial, il a pensé à Noël assez tôt cette année.

"Je me suis fait une petite réserve parce que je déteste ne rien trouver. Ne pas avoir trouvé le bon cadeau à 12 heures du réveillon, c’est juste horrible. Ca m’est déjà arrivé tant de fois et je ne veux plus que ça se représente. Alors, si vraiment j’en ai besoin, je peux prendre quelque chose dans ma réserve. Des cadeaux vraiment très cool !"

Quel a été son plus beau cadeau ?

"Je pense que c’est la montre pour notre mariage, avec la gravure au dos."

Et fera-t-il un cadeau à Lewis Hamilton, son ex-équipier ?

"Je n’offre des cadeaux qu’à mes amis proches ou ma famille pour Noël. Nous ne sommes plus si proches pour le moment mais il aura peut-être encore droit à une carte de voeux. C’est ce que je lui ai envoyé ces dernières années."

"Un dîner ensemble ? Pourquoi pas. Nous étions les meilleurs amis à l’époque et maintenant que notre rivalité a été mise de côté (suite à l’annonce de ma retraite), nous allons voir. Un jour, peut-être ?"