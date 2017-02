Ross Brawn, nouveau manager des sports mécaniques de la F1, doit prendre en main plusieurs chantiers. L’un d’entre-eux est la viabilité financière des promoteurs. Les organisateurs du Grand Prix de Silverstone ont été ainsi récemment dans la tourmente, tandis que ceux de Malaisie ou de Singapour ont déjà décidé de se retirer de la F1 ou y réfléchissent sérieusement.

Dans le même temps, l’on compte de moins en moins de courses européennes, cœur historique de la F1. Mais Ross Brawn, un Britannique, a tenu à redire tout son attachement à ces rendez-vous légendaires.

« J’en ai discuté avec Liberty Media et ils sont complètement d’accord pour dire que nous avons un patrimoine solide en F1. C’est pourquoi ils le respectent, c’est pourquoi ils veulent bâtir dessus. Mon point de vue, et le leur, c’est qu’il y un noyau de courses qui sont le patrimoine de la F1, et nous devons les préserver. Bien sûr, d’autres courses deviennent ensuite une partie du patrimoine de la F1, d’autres courses avec les années ont commencé à être bien appréciées et ce sont des courses importantes au calendrier : Bahreïn, Singapour, ce genre de courses a maintenant rejoint ce groupe. »

Pour résoudre une équation difficile, Ross Brawn propose aux promoteurs d’augmenter leurs revenus plutôt que de jouer la course à l’austérité.

« C’est l’existence de ce groupe qui attire les promoteurs des autres courses. Ils veulent en faire partie. Et si vous perdez ce noyau, ensuite vous n’attirez plus les autres promoteurs. Nous devons trouver des solutions pour faire en sorte que les promoteurs aient moins de difficulté à organiser une course. Cela ne veut pas dire simplement réduire les droits d’entrée parce que ce n’est tout simplement pas la direction que nous avons besoin de prendre. Nous voulons trouver de nouvelles manières de rendre une course plus profitable pour un promoteur, de telle sorte qu’il puisse augmenter ses revenus et se permettre de payer les droits au bout du compte. Nous ne voulons pas simplement réduire les coûts. Je ne suis pas un expert, mais je suis optimiste sur ce dossier. »

L’ancien patron de Mercedes et de Ferrari a un exemple en tête pour montrer la voie aux autres promoteurs : le Circuit des Amériques, qui organise des événements annexes pour attirer plus de monde encore.

« Austin, par exemple, avait eu Taylor Swift le samedi soir, et ce fut un succès formidable. Ensuite, vous avez des fans qui pourraient ne pas être des grands fans de courses, mais ce sont des fans de Taylor Swift, et ils voient la course eux aussi. Liberty Media a une grande participation dans Live Nation, un organisateur important de concerts, donc ces liens mutuels entrent en jeu et peuvent aider les promoteurs. Ils ont déjà observé le succès de courses comme Singapour et ont vu ce qui a déjà été fait pour faire de cet ensemble un moment divertissant, et pour essayer de créer un exemple pour d’autres circuits. »

Mais une seule action sur les promoteurs ne suffira pour Brawn… il faut encore s’attaquer aux acteurs !

« Nous devons aussi changer l’état d’esprit des équipes et des pilotes. Ils doivent soutenir ces changements. Avec les années, nous avons couvé un peu les pilotes et les impliquer pour qu’ils soutiennent la F1 n’a jamais été facile. Peut-être que nous avons besoin d’un changement de génération, et que ce sera la future génération de pilotes qui saura que ce travail est de leur responsabilité. »

La tâche n’est pas facile et le chantier est d’ampleur pour Ross Brawn. N’a-t-il pas peur de trop bouleverser les habitudes ancrées dans la discipline ?

« C’est pourquoi je me suis impliqué. Je ne parle pas juste pour parler, nous devons maintenant avancer. C’est ma philosophie et je sais que c’est celle de Chase Carey, et d’autres responsables de Liberty Media. C’est le message que j’ai de leur part et c’est ce qui m’a convaincu à m’impliquer. Bernie a accompli un travail merveilleux et personne ne pourra faire comme lui, donc c’est la fin d’une ère, et nous voici repartis. J’espère que je pourrai amener une approche différente qui fonctionne de différentes manières. C’est pourquoi c’est excitant, et c’est ce qui m’a sorti de ma retraite. »