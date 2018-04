Lando Norris a grandi dans la petite ville de Glastonbury, au sud-ouest de l’Angleterre et, étant enfant, il n’a jamais été passionné par la Formule 1 ou les sports mécaniques. Comment est-il alors devenu le pilote doué qu’on connaît ? Il nous explique tout cela...

Il faut déjà savoir que son père aimait bien les sports mécaniques et était attiré par le karting, mais finalement rien ne s’est concrétisé pour des raisons financières. Sans être un grand passionné, le père de Lando Norris a continué à regarder la F1 et son fils a suivi... "Quand j’étais plus jeune, je n’étais pas vraiment un grand fan de sport auto et je n’ai pas vraiment été élevé dans cette passion ou entouré par cela. Mon père voulait le faire quand il était plus jeune, mais il ne pouvait pas vraiment se le permettre donc il a commencé à faire du vélo à la place. Il aimait quand même toujours la course auto et regardait la F1 à la télé... et j’ai commencé à regarder aussi."

Enfant, on joue aussi beaucoup aux jeux vidéos, et ceux-ci ont eu un rôle à jouer pour attirer doucement le jeune homme d’aujourd’hui 18 ans vers les sports mécaniques : "J’ai aussi commencé à jouer à des jeux de course, comme Gran Turismo, donc je suis entré dans le monde de la course à travers ça."

Vint ensuite le jour qui a tout changé, mais par un pur hasard : "Un jour, par hasard, après l’école, mon père m’a emmené avec mon frère à Clay Pigeon, ce qui était la piste de kart locale et nous avons regardé le championnat britannique."

Ca y est, Lando Norris était happé par le virus du karting : "Moi, j’ai voulu essayer. Peu après, j’ai eu un petit kart pour rouler à la maison et ça a commencé là. J’ai fini par aller à la piste de kart et j’ai doucement construit mon chemin jusqu’à où j’en suis maintenant."