La Mercedes W07 a été décrite comme une « diva » par Toto Wolff. Le patron de l’écurie allemande pointait l’inconstance et l’imprévisibilité de sa monoplace cette saison.

Cependant, le Grand Prix du Canada pourrait marquer un tournant dans la bonne compréhension de la Mercedes. Lewis Hamilton a révélé que comme Red Bull, Mercedes souffre d’un défaut de corrélation entre le simulateur, les données de la soufflerie et les performances sur piste réelle. Ces handicaps pourraient avoir été bel et bien résolus entre le Grand Prix de Monaco et du Canada.

« Je pense que c’était une prise de conscience pour nous. Il nous a été facile de voir que nous allions dans la mauvaise direction [à Monaco]. Ensuite, je crois que nous avons fait simplement beaucoup d’analyses, nous nous sommes beaucoup concentrés sur le moteur et sur d’autres domaines pour s’assurer que les simulations étaient bonnes, parce qu’elles n’étaient pas parfaites. »

« Je voulais comprendre pourquoi la soufflerie nous donnait une interprétation, et le simulateur une autre. Je suis allé alors à l’usine le jeudi et ils procédaient toujours à toutes les analyses, donc tout ce que j’ai pu faire, c’est de poser des questions et de me concentrer sur le week-end de course.

« Ensuite, nous avons eu des discussions sur leurs découvertes. Ce même jeudi, nous avons eu une idée claire de notre problème. Donc le mérite revient vraiment à l’équipe. Des cerveaux formidables travaillent ensemble, communiquent… ça ne fonctionne pas toujours comme cela dans une grande organisation, c’est facile de faire des erreurs de communication. Nous sommes très ouverts tous ensemble pour progresser. »

Tout n’est cependant pas devenu subitement rose pour Lewis Hamilton. Le Grand Prix de Bakou, le prochain du calendrier, présente des similitudes avec celui de Sotchi. Or, l’Anglais avait eu d’immenses difficultés à bien faire fonctionner ses pneus en Russie.

« Nous avons une autre course à Bakou, une piste très lisse comme en Russie. Nous étions rapides en Russie mais, de notre côté, bien faire fonctionner la voiture comme il faut restera un défi. Nous avons appris des choses à Monaco, beaucoup de choses aussi au Canada. Si nous sommes aussi appliqués que lors des deux dernières semaines après chaque course, même après une victoire, alors nous pouvons être sûrs que nous continuerons sur notre lancée. »