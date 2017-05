Codemasters® et Koch Media annoncent aujourd’hui que F1 2017, le jeu vidéo officiel, proposera le retour de voitures emblématiques de la F1, un mode Carrière plus développé, de nombreux ajouts en multijoueur et un tout nouveau mode de jeu « Championnats ». F1 2017 sera disponible partout dans le monde sur PlayStation 4, Xbox One et PC (en boîte et via Steam) dès le 25 août 2017.

Pour célébrer cette annonce, Codemasters vient de dévoiler une bande-annonce qui présente trois des voitures de F1 historiques qui seront intégrées dans le jeu : la McLaren MP4/4 de 1988 pilotée par Alain Prost et Ayrton Senna, la Williams FW14B de 1992 pilotée par Nigel Mansell et Riccardo Patrese, ainsi que la Ferrari F2002 de 2002 pilotée par Rubens Barrichello et Michael Schumacher. D’autres F1 emblématiques ajoutées au jeu seront dévoilées dans les semaines à venir.

« Après une année faste et la sortie du très populaire F1 2016, nous sommes heureux d’annoncer F1 2017 et de faire revenir des voitures emblématiques de la F1 dans le jeu », indique Paul Jeal, Directeur du jeu chez Codemasters. « Ces voitures classiques ont été très appréciées quand nous les avons réintroduites dans F1 2013, et dans F1 2017 elles font un retour en toute beauté. Avec autant de voitures si fantastiques à proposer, nous avons eu du mal à n’en sélectionner que douze, mais nous sommes très heureux de notre sélection, qui comprend certaines des voitures les plus emblématiques et les plus populaires des 30 dernières années de F1 ».

« F1 2017 propose pour la première fois dans la série de profiter pleinement de ces modèles exceptionnels dans le mode Carrière », précise Lee Mather, Directeur créatif chez Codemasters. « Au cours de votre carrière, à différents moments de la saison, vous aurez l’occasion de participer à des courses sur les circuits contemporains à bord de différentes de ces voitures emblématiques. Nous ajoutons aussi un peu de variété dans F1 2017, en ajoutant quatre configurations de circuit alternatives, ainsi que plusieurs nouveaux modes de jeu. Vous pourrez également piloter les voitures classiques dans différents autres modes de jeu, y compris dans les modes multijoueur en ligne et dans les contre-la-montre ».

La saison 2017 a été l’occasion de voir de nombreux changements apportés à la F1, avec de nouvelles voitures absolument splendides qui ont de plus pulvérisé de nombreux records. Les amateurs de F1 ont été ravis de voir, dès les premières courses de la saison, que la compétition est du plus haut niveau, avec Lewis Hamilton de Mercedes-AMG Petronas Motorsport et Sebastian Vettel de la Scuderia Ferrari qui s’affrontent pour la tête du championnat, tandis que Max Verstappen de Red Bull Racing continue d’enthousiasmer les fans du monde entier.

Les joueurs qui précommanderont F1 2017 auront droit en bonus à la McLaren MP4/4 de 1988, qui fait partie de l’Édition Spéciale F1 2017. Il sera également possible d’acheter la McLaren MP4/4 ultérieurement. Les 11 autres voitures emblématiques de la F1 seront disponibles dans toutes les éditions du jeu.