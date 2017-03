Ingénieur de la performance de Ferrari, et anciennement chez Mercedes, Jock Clear est de toute évidence ravi de la victoire inaugurale de Sebastian Vettel en Australie.

De l’aveu même de Toto Wolff, le directeur de Mercedes, « la Ferrari était plus rapide » aujourd’hui. Cependant Jock Clear refuse de tirer une conclusion définitive après ce seul Grand Prix – et l’on sait d’ailleurs que Melbourne n’est pas forcément un circuit représentatif de l’ensemble des tracés de la saison.

« Si Vettel et Hamilton avaient eu une bataille serrée, à un moment donné, nous aurions vu quelle voiture était la plus rapide » a réagi Clear.

« Mais honnêtement, je ne peux pas vous dire quelle voiture était la plus rapide aujourd’hui, parce que je ne pense pas non plus que Lewis et Sebastian aient eu l’opportunité de vraiment faire monter la pression. Au début, Lewis gérait son rythme parce que c’était la bonne chose à faire. Et une fois que Seb était devant, il gérait son rythme. A quel point nous sommes rapides dans l’absolu ? Nous ne le savons toujours pas. Nous savons que nous avons gagné aujourd’hui. »

Ce qui est également certain, c’est que la Scuderia a gagné la victoire grâce à sa stratégie (une fois n’est pas coutume !). Lewis Hamilton est en effet rentré trop tôt aux stands, ce qui l’a forcé à être bloqué derrière Max Verstappen, tandis que Sebastian Vettel avait toujours une piste dégagée devant lui. Jock Clear raconte les coulisses de ce succès…

« Nous pensions toujours que nous avions probablement un rythme raisonnable et que l’undercut était possible. Nous essayions d’être juste derrière Hamilton pour jouer l’undercut… et Hamilton est rentré tôt aux stands. A partir de là, vous pensez à aller aussi loin que possible, et peut-être à ensuite attaquer sur la fin. Mais Hamilton a été coincé dans le trafic et l’undercut s’est effectivement présenté de lui-même. »

« Honnêtement, c’était comme si la victoire était tombée dans nos mains une fois Lewis bloqué derrière Verstappen. Vous vous préparez pour ce genre de choses, la stratégie prend en compte le fait que tout ceci pourrait arriver. Bien sûr, Seb a accéléré dès que Lewis est rentré aux stands, parce qu’en cas de problème pour chauffer ses pneus, ou tout autre chose, alors vous pouvez tenter l’overcut. Bien sûr, le fait que Lewis soit bloqué derrière Verstappen a joué en notre faveur. »