Fernando Alonso et Williams, est-ce une histoire qui peut fonctionner ?

Aucune des deux parties n’a démenti les discussions en cours, l’Espagnol affirmant avoir eu plusieurs offres autres que celles de McLaren lors des deux derniers mois.

Celle de Williams figure évidemment parmi les plus intéressantes.

Claire Williams a reconnu de son côté que "ce serait génial d’avoir Fernando".

"Mais ce serait génial pour n’importe quelle équipe. Nous serions ravis de l’avoir. Mais, pour l’instant, nous nous concentrons sur cette année."

"Le sujet des pilotes pour 2018 arrivera un peu plus tard. Alonso serait probablement un bon pilote pour Williams. Et il aurait aussi l’air bien dans une combinaison Williams, non ? Nous verrons bien."