Lawrence Stroll, le père de Lance Stroll, était très fier de son fils à l’arrivée du Grand Prix du Canada.

Le jeune pilote québécois était sous pression depuis le début de la saison puisqu’il n’avait pas encore marqué de point et multipliait les fautes en piste.

C’est à domicile, à Montréal, que Stroll a enfin ouvert son score avec les deux points de la 9e place.

"Je suis très fier de toi," a lancé Lawrence Stroll à son fils après la course.

"Il vient de disputer sa septième course seulement en F1. Tout le monde doit faire preuve de patience à son endroit. Je trouve que mon fils est là où il doit être présentement," ajoute-t-il dans les colonnes du Journal de Montréal.

"Vous avez vu comme moi ses courses et vous savez qu’il a joué de malchance lors de certains Grands Prix. Dimanche, il a fait une course extraordinaire. Ça ne pouvait pas mieux tomber que Lance inscrive ses premiers points en sol montréalais. Je ne peux pas être plus heureux."

La performance a été aussi saluée par sa patronne, Claire Williams, dans les colonnes de La Presse.

"Le plus important, c’est qu’il l’a fait lui-même. Ce n’était pas un résultat par défaut, car il a fait plusieurs dépassements. Vous avez vu le travail formidable qu’il a accompli. Les habiletés qu’il a démontrées, ça ne ressemblait pas à un débutant. Il a prouvé qu’il mérite sa place en F1. Il a aussi fait taire ses détracteurs. C’est la justification du talent de Lance et je suis ravie qu’il ait pu se prouver. En passant de la 17e à la 9e place, il a mérité ses points."

"C’était formidable à voir !" ajoute-t-elle. "On a toujours su que Lance avait ça en lui. Et il l’a fait avec confiance. Parfois, il y a un dépassement, et on se couvre le visage avec nos mains. Je n’ai pas senti ça du tout avec Lance."

"Il a connu un début de saison difficile, mais après ce Grand Prix, on a eu une sensation de victoire. Dans le garage, on a même sorti le champagne !"