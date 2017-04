L’équipe Williams a réussi l’un des plus gros recrutements hors piste de l’hiver en débauchant Paddy Lowe de Mercedes pour qu’il revienne dans l’équipe, cette fois en qualité de directeur technique. Si son arrivée est bénéfique, Claire Williams ne voit pas ça comme une révolution de palais.

"Nous avons toujours la plupart des personnes en jeu" explique la patronne de l’écurie éponyme. "Vous pensez sûrement à nos recrutements les plus importants, qui ont en réalité été engagés il y a longtemps mais n’ont rejoint officiellement l’équipe que quelques semaines en arrière".

"Tout d’abord, il y a Dirk de Beer qui est notre nouveau chef de l’aérodynamique, qui a déjà eu un impact sur notre équipe et qui a dessiné la voiture qui a remporté la première course cette saison, donc c’est positif pour nous. Et il y a évidemment Paddy, son arrivée a été très motivante. Il faudra un peu de temps pour qu’il s’intègre parfaitement et qu’il trouve nos faiblesses afin de les corriger".

Ce qui n’empêche pas Claire Williams d’être heureuse de l’arrivée du technicien anglais : "Avoir quelqu’un de son calibre n’est pas seulement une preuve de nos ambitions, mais c’est une source de motivation pour tout le monde dans l’équipe et un témoignage de la motivation de notre conseil d’administration pour le futur".

Williams était dans le bon wagon lors de l’arrivée des V6 turbo hybrides, avant de rétrograder progressivement et de voir Force India terminer meilleure des autres en 2016. Une lente descente qui pourrait se poursuivre cette saison avec l’arrivée d’un débutant dans l’équipe.

"Il y a toujours ces inquiétudes quand on a un débutant dans la voiture mais il est encore tôt, nous ne sommes qu’à la troisième course de l’année et lors des deux premières, malgré deux abandons qui n’étaient pas de sa faute, Lance a prouvé ce qu’il vaut. Il a fait un travail fantastique en Chine en allant en Q3 pour sa deuxième qualification. Je ne suis pas si inquiète".

"Je pense que Lance a prouvé qu’il mérite son baquet en très peu de temps, nous allons lui donner l’espace nécessaire pour qu’il se développe et je n’ai aicun doute sur sa capacité à marquer les points dont nous avons besoin" poursuit-elle.

Les dix dernières années n’ont pas été simples pour Williams qui n’a connu qu’une victoire depuis 2004, et a touché le fond de ses performances au début des années 2010, lorsqu’elle a lancé Advanced Engineering, sa division de recherche et développement.

"Nous avons lancé Williams Advanced Engineering aux alentours de 2010 et hormis le succès unique en 2012, nous n’avons pas gagné depuis notre rupture avec BMW, qui était six ans auparavant. Je ne vois pas comment nos mauvaises performances pourraient être liées à la création d’Advanced Engineering" rétorque-t-elle.