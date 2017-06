Le haut management de Williams ne perd jamais une occasion de rappeler aux observateurs à quel point il ne faut pas condamner Lance Stroll trop vite.

Jusqu’à présent, le Canadien connait un début de saison extrêmement compliqué ; mais pour Claire Williams, il ne faut pas être trop injuste en jugeant un pilote qui n’a que 19 ans.

« Il y a beaucoup de pression sur les épaules de Lance et nous devons tous nous rappeler à quel point il est jeune. Passer d’une Formule Junior à la F1, c’est une immense transition et je pense que les gens sous-estiment ce point. »

« Si vous regardez les autres pilotes qui sont actuellement dans notre sport, Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen… tous ces gars ont connu des débuts similaires dans leurs années de rookie. Donc les gens doivent un peu lâcher la grappe à Lance. Si je n’avais qu’un seul message à transmettre, ce serait celui-ci : soyons plus bienveillants envers Lance. »

Lance Stroll souffre tout de même nettement de la comparaison avec d’anciens rookies comme Max Verstappen, qui avait impressionné dès sa première saison en F1. Toutefois, là encore, Claire Williams réfute la comparaison : Max Verstappen est un cas à part selon elle.

« Tous les rookies en F1 sont comparés à Max et ce n’est pas juste. Ces gars [les rookies] ont besoin d’une année pour se familiariser avec ce qu’ils font. C’est une situation unique que nous avons avec quelqu’un comme Max Verstappen. Les gens imaginent que l’on peut arriver en F1 et faire ce que l’on veut… Non, il faut prendre un peu de temps et engranger de l’expérience. »

Lance Stroll essaiera quoi qu’il en soit d’ouvrir son compteur de points à Montréal, lors de sa course à domicile, pour le prochain Grand Prix.