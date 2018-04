Citroën Total Abu Dhabi WRT a profité de cette dernière journée sur ce formidable banc d’essai qu’est le terrain argentin pour continuer à travailler sur sa C3 WRC, non sans signer des temps concluants. Kris Meeke et Paul Nagle ont gagné une place pour terminer septième, tandis que Khalid Al Qassimi et Chris Patterson ont conclu leur première épreuve de la saison au quatorzième rang.

Cela faisait déjà deux jours que les asados, ces barbecues locaux, fleurissaient dans les montagnes d’El Condor et Giulio Cesare, perchées à près de 2000 mètres d’altitude. Les afficionados voulaient en effet être sûr de bénéficier du meilleur point de vue pour voir évoluer les WRC sur cette ultime étape ! D’où l’importante affluence recensée ce matin en bordure de ces pistes bordées de rochers, réputées pour mettre la mécanique à très rude épreuve en raison de leur vertical particulièrement prononcé.

Malgré un ordre de départ très désavantageux (3e), Kris Meeke faisait une nouvelle fois la démonstration des qualités de la C3 WRC. Quatrième à seulement 2’’8 du scratch dès le premier passage dans Copina – El Condor (16,43 km), il grimpait au septième rang, soit une position qu’il allait conserver jusqu’au terme des débats. Déjà tourné vers la suite, il en profitait également pour mener des essais grandeur nature en vue du Portugal, et voyait son abnégation récompensée par un cinquième chrono (à 3’’7 sur 16,43 km) au plus fort de la bagarre dans la Power Stage, synonyme d’un point bonus.

Contraint de jouer les balayeurs en chef (1er) sur un terrain connu pour voir des rails se creuser au fil des passages, Khalid Al Qassimi avait quant à lui la satisfaction de rejoindre l’arrivée, avec la sensation d’avoir progressivement réapprivoisé une C3 WRC qu’il redécouvrait, après de longs mois d’inactivité en WRC.

Kris Meeke

"C’était une bonne dernière journée pour nous : nous avons procédé à des essais de set-up en vue du Portugal et c’était instructif. Le feeling était très bon derrière le volant. Au-delà de ça, et de la frustration de ne pas ramener le résultat que nous aurions mérité, je retiens que les évolutions apportées pour l’occasion à la C3 WRC nous permettent d’être beaucoup plus constants. J’étais en confiance tout au long du week-end, même au plus fort de la bagarre pour le podium, avec la sensation d’avoir la situation en permanence sous contrôle et il faut persévérer dans cette voie."

Khalid Al Qassimi

"Je suis évidemment déçu pour le team que nous ne soyons pas parvenus à concrétiser notre réel niveau de performance, néanmoins je suis satisfait de voir notre C3 WRC progresser régulièrement, et je suis convaincu que cela se traduira très vite par de nouveaux bons résultats. D’un point de vue plus personnel, ma position d’ouvreur sur la route ne m’a pas facilité la vie de nouveau aujourd’hui, mais j’étais content de retrouver l’équipe et l’atmosphère du championnat."