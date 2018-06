Pierre Budar, directeur de Citroën Racing, a mis fin aux rumeurs en confirmant l’engagement de la marque au sein du Championnat du Monde FIA des Rallyes sur les deux prochaines saisons.

À quelques heures du départ du Rally Italia Sardegna à Alghero, Pierre Budar a confié « à 100 % » la présence de Citroën en WRC pour les saisons 2019 et 2020.

« Pour l’an prochain, la présence de Citroën en WRC est confirmée », a-t-il indiqué avant d’être interrogé sur 2020. « Normalement, c’est fait aussi, à 100 %. »

Les rumeurs concernant l’avenir de Citroën dans la discipline s’étaient répandues au sein du parc d’assistance lors des derniers rallyes. La spéculation n’avait fait que s’amplifier après la mise à pied de Kris Meeke dans la foulée de son accident au Vodafone Rally de Portugal le mois dernier. Pierre Budar a par ailleurs une fois de plus exprimé la douleur qui était la sienne au moment de débarquer le pilote britannique.

« J’ai vraiment apprécié ma relation avec Kris et Paul (Nagle, son copilote) », a-t-il expliqué. « Ce sont deux hommes en or et j’ai connu de bons moments à leurs côtés. C’était assez difficile, mais il faut savoir faire la part des choses entre les liens personnels et le devoir professionnel. »

Selon Pierre Budar, la remplaçant de Kris Meeke pour la seconde moitié de saison sera annoncé dans les semaines à venir afin de pouvoir s’inscrire à temps pour le Neste Rally Finland (26-29 juillet).

S’il a déjà écarté le nonuple Champion du Monde Sébastien Loeb comme une solution sur le long terme, le Français a fait les louanges d’un retour de Sébastien Ogier tout en précisant qu’il étudiait d’autres pistes.

« On pourrait en parler avec Loeb, mais je pense qu’il a déjà dit non pour une saison complète », a-t-il expliqué. « Dans ce cas, ce n’est pas vraiment une solution de prendre Sébastien pour remplacer un pilote. Dans le parc d’assistance, tout le monde veut Sébastien Ogier. Nous serions ravis de le voir revenir chez Citroën, l’équipe avec qui il a fait ses débuts. Un pilote français dans une équipe française. Ce serait une belle histoire, mais ce n’est pas notre seule option. »